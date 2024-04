¿Molestará a Melfi? Miguel Bueno ya tiene objetivo amoroso en la casa y buscaría una relación

La producción de RCN más comentada en el momento, La casa de los famosos, lleva varias semanas conquistando al público y haciendo que los televidentes no se separen de sus televisores en las noches, pues las locuras, las diferencias y las pruebas que hacen los participantes dan mucho de qué hablar.

Los momentos que han marcado de una u otra forma el reality han sido: la entrada de Alejandro Estrada para terminar su matrimonio con Nataly Umaña, luego de su amorío con Miguel Melfi, quien también recibió la visita de su madre, quien le dijo que su cariño con la actriz no era real.

Miguel Bueno confiesa con quién quisiera tener una relación amorosa en La casa de los famosos

En una entrevista con Carmelo, el host digital de la casa, el cantante paisa le confesó que de entablar una relación amorosa dentro de la casa, ya tiene una elegida, aunque no asegura que vaya a pasar algo.

“Solamente por lo que he visto, no estoy confirmando nada, ni nada por el estilo, yo creo que, con Ornella Sierra, tal vez ”, dijo.

Ante esta declaración del antioqueño, fueron muchos los internautas que aseguraron que de darse este amorío, uno de los principales afectados dentro de la casa sería el panameño Miguel Melfi, pues aunque no ha confirmado nada, en muchas oportunidades se ve cómo tiene ciertas actitudes amorosas con la influencer costeña . Sin embargo, sí hay quienes quieren que este acercamiento se dé para ver qué pasa y cómo reacciona Melfi.

“Ay, me encanta, Ornella va a tener novio”; “Esto se va a poner bueno con Miguel y Ornella”; “Ya quiero ver cómo se pone Melfi”; “Me muero, me encanta que vaya por Ornella”; “Solo por ese deseo ya tiene enemigo, Melfi”; “Desde que lo vi, pensé que tenía que emparejarse con Ornella”, son algunos de los comentarios en redes.