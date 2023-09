Mujer bloqueó a su ex de todas sus redes, pero el siguió buscándola... por Nequi

Las rupturas nunca van a ser fáciles, más cuando se considera a aquella persona el amor de la vida. El tiempo se va encargando de sanar las heridas, pero el proceso no es nada sencillo.

No obstante, también hay algunos que han llegado a medidas extremas con tal de volver a tener contacto con aquella persona que se fue.

No se sabe con exactitud cuánto dura una ruptura amorosa. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Con lo que no contaba, es que este sujeto comenzara a hacerle transferencias dinero por Nequi, todo con el objetivo de enviarle mensajes de amor.

El hombre decidió transferirle por Nequi para no perder el contacto. | Foto: Tomado de la App Nequi

“La persona que yo más necesitaba me enseñó que no necesito a nadie”, fue otro de los mensajes y de nuevo, hizo una transferencia de mil pesos.

Sin embargo, al ver que no hubo respuesta, parece que el sujeto decidió seguir insistiendo, y además, aumentar la suma de dinero.

Los comentarios en la publicación no dejan de aparecer. Y aunque hay personas que aseguran que se trata de un “hombre tóxico”, otros afirman que su esfuerzo podría resultar efectivo y Luisa podría darle una segunda oportunidad en el amor.

Superar una ruptura amorosa puede ser realmente complicado, y aunque se crea que no se va a lograr, lo cierto es que con el pasar del tiempo el dolor irá desapareciendo. Aquí algunos consejos que pueden ayudarle:

Establecer límites: algunas personas, cuando terminan sus relaciones, deciden mantenerse conectados a través de las redes o preguntándoles a otros como está su ex. Pero lo mejor es permitirse empezar de cero, en un mundo donde esta persona ya no esté. En ese sentido, es mejor dejar de seguirlo en sus redes, y en general, no tener contacto.