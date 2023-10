Natalia Sanint pasó amargo momento cuando la bajaron de un avión: “Qué boleta”

La comediante y locutora, desde que inició el programa, mencionó ante cámaras que no creía que tuviera futuro en el reality, por lo que solo pidió 15 días de licencia en el trabajo, pero con lo que no contaba era con que su permiso se tendría que extender por más tiempo , pues fue una de las participantes que logró llegar hasta el Top 5 junto con Adrián Parada, Nela González, Carolina Acevedo y Daniela Tapia .

¿De qué se operó Natalia Sanint?

¿Qué le pasó a Natalia Sanint en un vuelo?

“Me bajaron del vuelo por estar operada. Yo de tonta le dije a la muchacha que si me podía subir la maleta porque no la podía guardar y estaba operada, le mostré los puntos. Me hizo a un lado y me dijo ‘vaya siéntese’. Llegó el de seguridad a decirme ‘tiene que bajarse, usted no puede volar así’” , les dijo Sanint a los presentadores.

A lo que agregó: “Yo no quería hacer el ‘usted no sabe quién soy yo’, qué boleta. Lo que me explicaba el médico era que me debía regir al manual de la aeronáutica que dice que si no tengo mínimo 10 días no puedo volar y ayer cumplía los 10 días entonces volé. Pero hubo tormenta eléctrica y llegué a las tres de la mañana”.