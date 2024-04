No bajan de “boquidura” y “morronga” a Martha Isabel Bolaños por traición a su equipo; le llueven memes

Martha Isabel Bolaños reaccionó a sanción del team galáctico

“Yo sí tengo que decir que yo no hice eso, doy mi palabra, no hice eso. No sé si mis compañeros, estoy con ellos y acepto el castigo, pero personalmente tengo que dejar mi nombre limpio y yo no hice eso, lo juro… doy mi palabra de honor que yo no escribí las iniciales de nadie en el sofá”, aseguró la caleña.