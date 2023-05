“No es real, es ficción”: Nacho Vidal se refiere a la industria del cine para adultos

La industria de la pornografía mueve millones y millones, no solo de dólares, sino de euros al rededor del mundo. De acuerdo con Rankia, se estima que al menos circulen unos 100.000 millones de dólares.

Según Tele Madrid, tan solo en España, el 70 % de los consumidores de estas producciones son hombres de edades que oscilan entre los 25 y 40 años y el 30 % restante, son mujeres.

La industria del porno mueve mucho dinero- Getty Images - Foto: Getty images

Así, muchos consumidores de este tipo de contenido creen que todo lo que sucede ahí, es real, o que las relaciones sexuales suceden tal como se muestra allí, un poco exagerado (incluyendo posturas, sonidos, rendimiento, etc).

Sobre esto, una autoridad en ese tema es el afamado actor español Nacho Vidal, quien recientemente estuvo en entrevista con el periodista Jordi Évole en su programa Lo de Évole, y habló sobre diferentes temáticas, su salud, y la industria del séptimo arte en su rama erótica.

El actor también expresó: “Mira, yo... Hubo un momento en que cogí conciencia y me puse a trabajar con preservativo, y a no coger más del cuello, y no más del pelo, y no nalguear, porque venían los niños jóvenes y me decían: ‘¡Tío, yo cojo a mi novia y hago todo lo que le haces tú a las actrices porno!’”.

“Y yo ‘¡oh! ¡Cuidado!, que esto no es el sexo. ¡Esto es cine! No es real. Es ficción’. Y entonces empecé a entender que los chavales estaban tomando eso como el sexo”, agregó.

Nacho Vidal habló de la industria y dijo que no recomienda hacerlo - Foto: instagram @nachovidalxxx

Además, dijo que la forma en la que se hacen las cosas ahora, ha cambiado: “La pornografía de ahora no tiene nada que ver con la que yo hacía. No hay contacto visual (mientras mostró con los dedos los ojos de ambos), pasión, no hay conexión”.

“Juego 6000 euros contigo a que en 5000 escenas conmigo no vas a encontrar una en la que no bese a la chica”, expresó el artista, quien también habló del tema de salud, luego de pasar tantos años allí.

“Yo no tengo ninguna dependencia de drogas. Mi fin de semana era comprarme un gramo, 8 latas de cerveza y masturbarme 8, 10, 12 horas. Solo”, indicó, haciendo alusión a que el placer sexual, no lo es todo en la vida. “Deprimido, no quería ver a nadie, no quería hacer nada”, agregó.

Nacho Vidal es un actor porno español - Foto: Captura de pantallas de instagram / @nachovidalxxx

“Yo no le recomiendo a nadie que se dedique al porno”. ¿Por qué?, cuestionó Évole, ante lo que él contestó, con un deje de lamento: “Porque te van a ver toda tu pu** vida en internet. Yo he sido más años Nacho Vidal, que Ignacio Vidal”, manifestó.

“Yo soy un pringao (ingenuo) y me han metido ahí... porque me han metido ahí. Y en todo he sido un pringao. Yo he sido una buena persona. No soy un hijo de pu**. No me merezco ese final. Yo he vivido demasiado como para terminar solo en la oscuridad”, añadió.

Sin embargo, el actor no desconoce la cantidad de dinero que mueve esta industria: “He ganado muchísimo más dinero del que yo me podía esperar cuando trabajaba de portero o de pizzero y me lo reventé a lo grande”.

Las declaraciones del actor desdibujan lo que muchas personas a lo largo de la historia han idealizado, en cuanto al cine, independientemente del género que se esté hablando.