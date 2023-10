Ojo: estos son los cierres viales y desvíos por el concierto de The Weeknd en Bogotá

Abel Makkonen Tesfaye, más conocido en la industria musical como The Weeknd, se presentará este miércoles 4 de octubre en el estadio Nemesio Camacho el Campín. La parada en Colombia hace parte de la nueva fase de su gira mundial “After Hours Til Dawn” que se ha venido desarrollando desde el 2023.

The Weeknd iniciará su gira en Latinoamérica en Colombia. | Foto: The Hollywood Reporter via Getty