Paola Rey sacó las garras en ‘MasterChef’ y la tildaron de villana: “Tiene la maldad a flor de piel”

Actualmente, el reality está por entrar a su recta final y pronto conoceremos el top 5 de esta nueva temporada. No cabe duda que muchos participantes se han logrado ganar el corazón de muchos televidentes con sus ocurrencias, platos gastronómicos, comentarios y personalidades. El top nueve quedó conformado por: Jaques Toukhmanian, Carolina Cuervo, Dominica Duque, Juna Pablo Llano, Paola Rey, Vicky Berrío, Martina ‘La Peligrosa’, Caterine Ibarguen y Cony Camelo.

Las mejores de la noche fueron, Martina ‘La peligrosa’, Carolina Cuervo, Caterine Ibarguen y Vicky Berrío quienes estuvieron en la lucha y fueron bastante halagadas por sus preparaciones, sin embargo, no fueron suficientes para ganarle a la actriz Paola Rey.

Rey obtuvo el mejor plato de la noche con una preparación digna de un restaurante, pues no solo la presentación llamó la atención de los jueces, sino también su sabor. Ser la ganadora de la caja misteriosa no solo la salvó de un reto de eliminación, sino también abrir un sobre misterioso que tenía Claudia Bahamón en sus manos.

Al ser llamada por la presentadora se veía bastante feliz, sin embargo, algo temerosa al descubrir que contenido de aquel sobre: “Ya me asusté, no le dejan a uno celebrar en paz porque ya le están amenazando con que tiene que tomar una decisión”, dijo Paola.

Claudia Bahamón le respondió “saca la maldad porque, mejor dicho, estas decisiones así no más no, yo estoy que lo abro, pero no lo voy a abrir. Ábrelo tú.”