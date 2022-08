Pareja de amigos que prometieron casarse si seguían solteros después de diez años, lo cumplieron

Parece sacada de una gran comedia romántica, pero es una historia real. En Ecuador una pareja de amigos que se conocen desde que eran unos niños hicieron una promesa que les cambiaría la vida en el futuro. Si transcurrían diez años y no tenían pareja, se tendrían que casar.

Por medio de su cuenta de TikTok, Génesis Cueva compartió su historia de amor junto con su mejor amigo de la secundaria, Giovanni, quien hoy en día es su esposo.

“Yo, con 15 años: si seguimos solteros en 10 años nos casamos, Dale, lo hacemos en una” señala uno de sus videos donde Génesis resume esta historia de amor.

En el video Génesis logra recrear con sus palabras el momento en el que se les ocurre la idea de pequeños y acceden a hacer la promesa. Segundos después aparece una foto real del momento en el que están firmando los documentos legales que los declara esposos ante la ley.

Luego de generar tanta expectativa con su historia mediante la publicación, Génesis comenzó a grabar una serie de videos resumiendo todo lo que había sucedido con su mejor amigo de la escuela. Relata que se conoció con su esposo Giovanni en el año 2008 cuando llegó al colegio.

“Me senté cerca de la puerta, fue cuando lo vi entrar con sus amigos y de ahí le pregunté a mi amiga por su nombre porque me pareció bonito, y ella me respondió que se llamaba Giovanni”, cuenta en un video de TikTok.

Posteriormente, empezaron a hablar y de allí surgió una leal amistad, compartían la mayoría de tiempo juntos. En ese momento, cuenta que se empezó a enamorar de su mejor amigo, pero como es común, por vergüenza no era capaz de decirlo.

Sin embargo, pasó el tiempo, en quinto y sexto grado se enfrió la amistad. Los caminos se separaron, Giovanni se radicó en otra ciudad para estudiar y ella permaneció en el pueblo donde se conocieron. Ahí fue donde conoció a una persona con la que sostuvo una relación durante cuatro años.

Durante esos cuatro años no hubo contacto con el amigo de su infancia, Giovanni. Al final de esos cuatro años, Génesis terminó su relación por problemas de fidelidad con su pareja, así lo explico la mujer ecuatoriana por medio de sus redes sociales.

“Cuando terminó la relación lo volví a ver y resulta que él ya no estudiaba en otra universidad, sino que se vino a estudiar en mi misma ciudad (...) El encuentro fue muy bonito, nos abrazamos, nos contamos historias y chismoseamos de todos los años que nos perdimos. Quedamos en que íbamos a mantener la comunicación”, explicó la joven.

Corría el año 2018, pasó el tiempo y pese a seguir solteros, ninguno de los dos se atrevió a confesar sus sentimientos, Génesis inicio una nueva relación con otro hombre quien le exigió que debía bloquear de las redes sociales a Giovanni, a lo que ella accedió por hacerle bien a su relación, tiempo después otro problema de infidelidad hizo terminar esa etapa amorosa.

Lo bloqueé de todas las redes sociales sin siquiera haberle dado una explicación. Desaparecí de la faz de la tierra para él. No supo nada de mí durante un año y medio que duró la relación”, explicó.

En enero del 2020 Génesis vuelve a ver su amigo para ir al cine, es allí donde se propuso confesarle sus sentimientos a Giovanni, hasta que llegó el momento.

“Aproveché que él vino a mi casa un día. Le quedé mirando fijamente y le dije: tú me gustas, me encantas. Desde el primer día que te vi, me enamoré de ti. Siento no haberlo dicho antes, pero tenía miedo de perder tu amistad”, explicó.

A pesar de la confesión de su amiga de la infancia, Giovanni no dio ninguna respuesta y cambió el tema, eso hizo pensar lo peor a la joven enamorada. Horas después, su gran amigo Giovanni le confesó que también sentía lo mismo.

“Estuvimos como dos meses de novios y propuso vivir juntos. Él se vino a vivir conmigo y, después de un año y nueve meses, me propuso matrimonio”, contó la ecuatoriana enamorada.