Pautips rompió el silencio y reveló por qué pensó en retirarse las prótesis mamarias

Van semanas enteras en las que hay un tema de conversación muy difícil y polémico entre las famosas y es el de la explantación mamaria, procedimiento al que muchas se han sometido para retirar las prótesis de sus senos que hace muchos años decidieron ponerse por diferentes razones y hoy, a la mayoría, les ha acarreado problemas de salud, algunos más serios que otros, pero al final todas terminan siendo víctimas del silencioso y reciente Síndrome de Asia.

Muchas están a favor de la explantación y ellas mismas han contado su victoriosa historia luego de haberse retirado los implantes que lucieron por años en la televisión, las pasarelas y demás plataformas donde las luminarias de Colombia se muestran cotidianamente. Sin embargo, otras han tenido una opinión alterna que no solo despierta aprobación entre las que apoyan las prótesis, sino muchas críticas entre los cibernautas que ponen la salud por encima de la vanidad.

Pautips habló sobre el problema por el que quiso quitarse las prótesis mamarias - Foto: cuenta de instagram @pautips

Esta vez le tocó el turno a la influencer Pautips, quien terminó metida en este embrollo gracias a una de sus seguidoras, quien a través de la dinámica de preguntas, que la bogotana promovió en su cuenta oficial de Instagram, le indagó sobre su relación con sus implantes y su opinión sobre el tema.

“¿Qué piensa del síndrome (de Asia) y del hecho que todas se estén quitando las prótesis?”, fue la pregunta de la seguidora a la influencer, quien no dudó en darle prevalencia a dicha cuestión para dar su opinión al respecto, dándole como siempre recomendaciones a sus más de 8.1 millones de seguidores.

“Hace años yo consulté si debía hacerlo y el médico me dijo que no. Yo ya sufría de depresión y problemas hormonales antes de las prótesis y esa no era mi causa”, reveló la bogotana, quien hace poco se casó por lo civil y en el momento está en todos los preparativos para la boda católica, que como todo lo suyo, será despampanante y con un séquito de luminarias de las redes como invitados.

Pautips continuó con su respuesta basada en su experiencia personal, dejando claro que cada mujer con sus prótesis es un proceso único y por eso debe recurrir a su cirujano de confianza para hacerse los chequeos pertinentes y mirar si en efecto necesita una explantación o, por el contrario, puede continuar disfrutando de sus prótesis como si nada pasara.

“No te operes por las demás. A las mujeres muchas veces nos falta carácter para no dejarnos llevar por lo que vemos en otras. Si tu intuición y razón te dicen que no, pues ten la certeza de que no lo tienes que hacer. La belleza está en todas las tallas”, agregó la influencer, invitando a sus seguidoras para que creen conciencia de lo que realmente quieren y necesitan en su vida, sin seguir patrones tóxicos de belleza o recomendaciones basadas en modas y tendencias.

Pero ahí no paró todo, Pautips también lo confesó a sus seguidores que en caso de que su salud física se vea comprometida a causa de las prótesis, que en muchos casos generan síntomas como migraña, fatiga, insomnio, dolores articulares o musculares, infecciones urinarias, entre otros; pues decidirá definitivamente en retirar sus implantes sin ningún tipo de remordimiento, porque su bienestar va primero que su apariencia, que muy bien la maneja con su conocimiento en maquillaje y estilismo.

Esta respuesta también le ayuda a la bogotana a reconciliarse con su público, al que enfureció cuando dijo que los trastornos alimenticios que una persona podría llegar a padecer, como ella misma lo experimentó, eran una “creación del diablo”, despertando indignación no solo de sus fans, sino de expertos en el área de la salud que a diario tienen que ayudar a jóvenes que padecen este tipo de enfermedades.