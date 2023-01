Pautips respondió a críticas por polémico video donde relaciona los trastornos alimenticios con el diablo

Pautips es una de las influenciadoras más populares del país. Esta mujer de 28 años fue una de las pioneras de las redes sociales en Colombia, empezando a publicar tips o consejos de maquillaje y estilo en su canal de YouTube. Años después, Paula Galindo sigue dando mucho de qué hablar, aunque cabe decir que la creadora de contenido ha recibido más de una crítica.

Hace poco Paula subió el video de una preparación que hizo para su esposo y la tituló “receta para el matrimonio”. Por este hecho la tildaron de “poco independiente” y le dijeron que era una mujer “atrasada” y “machista”.

Así respondió la influenciadora: ¿Querer cuidar de los tuyos es machismo? ¿Solo las mujeres que generan mucho dinero son empoderadas? ¿Cocinar y tener una casa bonita no es de mujeres independientes y soñadoras? En este nuevo mundo donde se puede trabajar por internet a una mujer no le quita mérito cocinar o mantener en orden su hogar. Así como a un hombre no se le cae la mano si la ropa o tiende la cama”.

Sin embargo, Galindo no sale de las polémicas y esta parece ser más fuerte que las anteriores.

Hay que recordar que hace un tiempo Paula Galindo cerró sus redes sociales por asegurar que sufría depresión e incluso en una época aseguró que sufría de bulimia, pues, no estaba conforme con su cuerpo. Ahora, Pautips publicó hace poco un video titulado ‘Si tienes un desorden alimenticio, mira esto’ y allí hace una controversial opinión.

“Cuando recibes al Espíritu Santo en tu vida sabes que tienes dominio propio, que quiere decir que puedes desobedecer a Satanás, que puedes resistir al diablo y que resistiendo a sus ideas puedes salir de ahí y poco a poco esa llama del trastorno alimenticio que se ve tan fuerte, cada vez que tú dejas de alimentarlo, se va a ir secando”.

Luego de este video, en redes la catalogan como “bruta e “irresponsable” por estos comentarios. Paula se defendió y así fue su reacción a los insultos.

“Hice lo que sentí correcto en mi corazón. Quizá fue sacado de contexto porque hay mucha gente que no cree en Dios, pero lo que me da satisfacción es que sé que por polémica buena o por mala, este mensaje llegó a personas que le están sacando provecho”.

Luego enfatizó en que nunca ha tachado la ayuda profesional hacia los desórdenes alimenticios: “He estado en muchos tratamientos (...) solo que uno no es solo cuerpo físico, también tenemos espíritu y cuando lo trabajé fue donde empecé la sanación. Nunca le quite mérito a los nutricionistas, terapeutas y psiquiatras con los que aún trabajo. Hay que aprender a escuchar”.

Cabe resaltar que no solo han sido los internautas quienes rechazaron la opinión de Pautips, los expertos en temas relacionados, como la Iglesia de Satán, se pronunciaron y aseguraron que el video es una “desinformación médica” y que “ante problemas médicos debes consultar a un médico, no a un influencer”.

Además, pidieron que se reporte el clip de la creadora de contenido puesto que ella no tiene ningún conocimiento profesional frente a esos temas y que el hecho de que haya vivido la experiencia no quiere decir que el proceso de todas las personas sea el mismo.

Muchos usuarios de Twitter también hicieron comentarios sobre lo sucedido y dijeron: “Es que es más fácil echarle la culpa a alguien que hacerse cargo de su propia responsabilidad”; “Y ella tiene el mismo trastorno desde los 16 años, ya había contando eso en un video y jamás metió a la religión en medio”; “Y si le denuncian todo el canal?”; “No sabe que más hacer para generar likes denuncien el video”; “Yo ya la reporté, ese tipo de contenido me causa repulsión”.