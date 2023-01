Pautips dio dura respuesta a quienes la critican por su rol de ama de casa

Paula Galindo, más conocida como Pautips, es una reconocida influenciadora colombiana que, además de hacerse famosa por sus contenidos, también se unió al mundo empresarial, por lo que lanzó su línea de maquillaje e incluso un libro llamado Tu mejor versión.

El año pasado dio a conocer que se había comprometido con su pareja Ronald Moscoso, también creador de contenido, y compartió un video de lo que fue la pedida de mano; un momento mágico y soñado para la colombiana.

El novio de Pautips le pidió matrimonio en París. - Foto: Instagram @pautips

Varias personas intentan empezar el año cumpliendo metas o propósitos que se marcaron en el año que dejaron atrás, así lo hicieron los influencers y por llevaron a cabo su boda en el último mes de dicho año, con el fin de empezar un 2023 como esposos.

“Para terminar el año con broche de oro, nos casamos. Empezamos a escribir este 2023… ¡Feliz Año Nuevo!”, fue el mensaje compartido por la bogotana, al tiempo que publicó un video en el que se le veía vestida de novia junto a su ahora esposo.

Aunque han sido muchos los seguidores de la pareja quienes han enviado mensajes de amor y felicidad, también existen otros que por el contrario solo comentan cosas negativas frente a la unión de Pautips con Ronald.

Una de esas situaciones fue que los internautas criticaron su estatus migratorio y aseguraron que ella se casaba por los papeles americanos, a lo que no dudo en responder con un video diciendo que la gente era muy envidiosa pero que esto no le importaba. “Estoy acostumbrada a que hablen de mí de frente o a mis espaldas. La verdad me da exactamente igual”.

La colombiana ha mostrado estar muy feliz por su nuevo rol de esposa. - Foto: Instagram @pautips

Además, mostró que mucho antes de casarse ya contaba con la residencia permanente en los Estados Unidos, también aprovechó para compartir un artículo de Forbes que la incluyó como una de las influenciadoras más exitosas de Colombia. Para finalizar, el clip fue acompañado con la siguiente descripción “Cuando me dicen que me caso por papeles o por plata, dejen la envidia”.

@pautips Respuesta a @juno2828 #greenscreen A quien obra bien , le va bien. No hay que suponer lo que no saben 🫶🏻🇺🇸😜 ♬ sonido original - 1987

Pero este no ha sido el único caso, recientemente la influencer colombiana no pudo contenerse ante los ataques que recibió por mostrarse preparando una torta de banano a su esposo y haciendo los deberes de la casa. La imagen fue publicada por el perfil Rastreando Famosos y ha recibido miles de comentarios.

“‘Pau’, qué atraso todo, me sorprendí, te hacía más independiente y empoderada. Cocinar y tener una casa bonita es todo lo que no les deseo a mis hijas”, fue lo que dijo una seguidora y a lo que la creadora de contenido no dudó en responder.

“¿Qué acciones determinan una mujer empoderada? ¿Querer [y] cuidar de los tuyos es machismo? ¿Solo las mujeres que generan mucho dinero son empoderadas? ¿Cocinar y tener una casa bonita no es de mujeres independientes y soñadoras? No sé, llevo trabajando desde los 17 años y construí mucho estando sola, lujos sola, viajes sola, cenas sola y no me llenaba… ¿para qué un mundo lleno de cosas materiales que no tienes con quién compartirlo?”, sostuvo inicialmente.

Luego añadió que el cuidado que tiene una mujer con su esposo es muy valioso y que para ella no es ningún atraso atender su hogar.

“Le he preguntado a muchas personas que tuvieron a su mamá presente en la casa cuidándolos y les hizo la infancia memorable. En este nuevo mundo donde se puede trabajar por Internet, a una mujer no le quita mérito cocinar o mantener en orden su hogar… pienso yo”.

Luego de su respuesta muchos seguidores comentaron la publicación apoyando a Paula Galindo y diciendo: “Para mí también es importante atender a mi esposo, es mi prioridad, y también trabajo y aporto económicamente, las personas van opinando en la vida de los demás creyendo que su vida es perfecta 🔥”, “Que lindo habló ❤️🙌 soy ama de casa, con 4 maravillosos hijos y muchas mujeres como la que le comentaron me hicieron sentir mal y sentirme un fracaso, hasta que entendí que mi hogar, mis hijos, mi esposo también son mi empresa, a la que sí cuido con amor, con reglas con disciplina y dedicación puedo llegar lejos. Dios te bendiga, y sigue así, porque es cierto la felicidad te la dan Dios y tú familia 💟”.

Uno de los mensajes que llamó la atención fue el de una internauta que hizo referencia a la canción de Shakira sobre su situación con Gerard Piqué. “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan.. buen pensamiento, pero cuando uno factura lo hace también para ayudar a su esposo, al avance y progreso de su hogar”.