Esta es la razón por la que Pautips se casó ‘tan rápido’

En las últimas horas, Pautips compartió en su canal de YouTube el video de su boda civil, que se realizó en los Estados Unidos, en una reunión -como ella lo llamó-, muy íntima, pues solo asistió su familia que viajó hasta ese país para compartir unida; su contenido se tituló Así fue nuestra boda civil! Boda sorpresa. Ronald y Paula 2023.

La joven comentó que decidieron hacerlo de esa manera, para que juntos pudieran disfrutar de la compañía de sus seres amados en esa fecha tan especial en las vidas de ambos, pues el ideal es durar toda una vida juntos. Y destacó que habían viajado hasta ese lugar para pasar las festividades de fin de año (Navidad y Año Nuevo).

“Mi familia vive en Colombia, en Bogotá. Entonces, mi familia vino hasta Washington para pasar Año Nuevo y ustedes saben que los tiquetes aéreos no es que sean lo más barato del mundo. Aprovechando que ellos ya estaban acá y que estaba la familia de Ronald, dijimos: vamos y nos casamos por lo civil. En realidad, esa fue la razón por la que nos casamos tan ya ... todavía falta por la Iglesia”, expresó Paula Galindo (como es su nombre completo).

En medio del video, publicado en su canal de YouTube en donde tiene 9 millones de suscriptores, la influencer se mostró muy animada, emocionada y feliz de estar con el amor de su vida, Ronald Moscoso, un hombre nacido en Washington, Estados Unidos, pero proveniente de una familia colombiana, a quien conoció desde el año 2014, aproximadamente, según lo revelaron en un video publicado en el canal de Paula.

Pau compartió a detalle su preparación para el gran momento, pues inicialmente pasó al estudio de maquillaje, y luego se puso el vestido con el que se casaría, para después tomar algunas fotografías que quedarían para la posteridad.

La creadora de contenido fue enfática en que realmente estaba haciendo mucho frío por el invierno, pero agradeció a Dios el hermoso día que hizo en esa fecha y la hermosa tarde de colores que se vivió en la capital estadounidense.

“Fue una experiencia muy bonita... después tendremos otra boda, que sería la boda más grande. No tenemos fecha, no sabemos dónde va a ser, pero queríamos hacerlos partícipes de esta boda”, concluyó en su cilp, que dura 14 minutos, 18 segundos.

En su cuenta de Instagram, en donde ya suma más de 8 millones de seguidores, compartió una fotografía en el Lincoln Memorial, en donde luce su vestido y escribió: “I said yes to the dress (Le dije que sí al vestido). Ayer en el live les conté que organizamos esta boda civil a último momento, lo hicimos en un restaurante, con una notaria y nuestra familia más cercana”.

Además, destacó que en realidad ellos no tenían “intenciones de hacer nada grande, pero terminó siendo hermoso la verdad. Esperen el otro año la boda, boda. Aunque con esta para que más?”.

“El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta” - 1 Corintios 13: 4-8, fue el pasaje bíblico que compartió la influenciadora en su cuenta de Instagram, con varias fotos junto a su ahora esposo, con el que se había comprometido desde hace más de un mes, en Paris, Francia, en una fría tarde.

Sus publicaciones alcanzaron cerca de 400 mil likes y centenares de cometarios, entre los que destacaron los de Luis Fernanda W y Jenn Muriel, quienes comentaron que se veía “hermosa”.