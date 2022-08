Periodista Érika Zapata habló de las amenazas que recibió y cómo se enfrentó a un hombre

La periodista Érika Zapata, quien es corresponsal de Noticias Caracol, en Antioquia, hace poco se enfrentó a una serie de amenazas en donde también se vio involucrado uno de sus familiares, pues un hombre aseguró que el hermano de la comunicadora, supuestamente, iba a atropellarlo.

A través de redes sociales comenzó a difundirse una pieza de video en donde quedó consignado el cruce de palabras entre el sujeto y la periodista, pero no se sabía del todo qué fue lo que realmente ocurrió.

Es por ello que en una entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, Zapata habló al respecto y confesó que, aunque fue un problema en carretera, el hombre llegó hasta su casa.

La mujer dijo que la acusación por parte del hombre se dio porque él argumentó que lo iban a atropellar junto a su hija, mientras la periodista se encontraba a bordo de un carro junto a su hermano de 18 años.

En la discusión, el sujeto les gritó palabras relacionadas a una sentencia de muerte: “Los voy a matar y los voy a picar con cortaúñas. Es que se van es a morir. Es que donde me hubieran atropellado a mí o a mi niña, se mueren aquí mismo”, rememoró Érika.

Al notar que el hombre tenía la intención de agredir físicamente a su hermano, la periodista comenzó a grabar la situación que se ha compartido en las plataformas digitales.

“Yo no sé por qué reaccioné así. Me dan miedo esas situaciones. Pero cuando yo vi que le iba a pegar a mi hermano y que se nos iba a venir, uno no sabe cómo reaccionar, y yo me le enfrenté. Él me pudo hacer algo”, contó.

En la pieza audiovisual se escucha que una de las respuestas a las amenazas, por parte de Zapata, fue: ”¡Venga! repítame aquí quién me va a matar ¡Repítame quién me va a matar!”.

Seguidamente, la corresponsal prosiguió a llamar a los organismos del control policial de la región, pero detalló que el accionar por parte de los uniformados no fue el más diligente.

“El patrullero llegó y le preguntó al muchacho qué fue lo que pasó. Obviamente era evidente que el muchacho estaba en una traba -drogado- y dijo: ellos iban a atropellar a mi niña y vos sabes que uno por los hijos hace lo que sea. A lo que el patrullero respondió: hermano yo también tengo hijos y uno dice muchas cosas con rabia”.

Al terminar las palabras del miembro de la fuerza pública, Érika Zapata sintió impotencia, pues, para ella, no hay justificación para las amenazas que denunció.

“¿O sea que vos estás justificando la violencia? Cómo se te ocurre que vamos a atropellar a una niña, por Dios.”, dijo la periodista que experimentó un momento de incomprensión debido a las expresiones.

No obstante, a pesar de la llegada de las autoridades y un posible desenlace, la situación no terminó ahí, ya que al otro día la periodista aseguró que el hombre abordó a su hermano, quien iba conduciendo en el carro, y empezó a golpear el automóvil, además siguió manifestando las amenazas de muerte.

La reportera espera que el problema quede en el pasado, pero lanzó una alerta y dijo que el sujeto “la cogió contra toda la familia”. Sin embargo, el hombre se escapó y mantiene la esperanza de que no se presente otra complicación.

Este es el video con las declaraciones de la periodista: