Influencer Carlos Feria lamentó la muerte de su “hijo”

Entre las más recientes apariciones del influencer y creador de contenido, con alta presencia en la plataforma china TikTok, Carlos Feria, hay una publicación muy sentida en donde, con lágrimas en sus ojos, el hombre da a conocer la triste noticia de que su mascota partió de este mundo.

Por años, el gato y miembro de su familia llamado Oreo acompañó a Feria. De hecho, él solía mostrar al felino en sus historias de Instagram, donde acumula más de siete millones de seguidores.

Sin embargo, en las últimas horas el influencer le contó a sus seguidores que su mascota murió.

A través de un video se escucha al pereirano decir: “Hoy ha sido un día muy triste para nosotros, mi gatito Oreo, mi Batman, el gatito que nació aquí, se ha ido para siempre. Oreo se convirtió en un hijo para nosotros, para muchos puede ser una estupidez llorar por un animal pero hay que despedirse de ellos”.

Y agregó: “Eras un gordito hermoso, los últimos días los viviste con nosotros y sé que fuiste muy feliz. Te vamos a extrañar demasiado, te amo mucho, te amo mi Oreo, te amo”.

Aún así, la despedida por parte del creador de contenido no quedó únicamente con las anteriores palabras, sino que mientras muestra el sepulcro del felino de color blanco y negro, continúo agradeciendo a su mascota por el tiempo que compartió con él y su familia; recalcó el vacio que dejo su partida.

“Me vas a dejar solo y me duele mucho, te amo mucho, sé que fuiste muy feliz, pero la falta que nos vas a hacer es tremenda. Te amo hijo mío y te amaré y nunca te olvidaré mi Batman, mi Oreo, te vamos a extrañar mucho, mi Oreo”, manifestó el reconocido tiktoker.

Como suele pasar con las publicaciones de Carlos, los seguidores y cibernautas compartieron su apoyo por el triste momento que está experimentado. A parte de comentar emojis de caras llorando y corazones rotos, algunos escribieron uno que otro mensaje.

“Me pongo muy sentimentalista cuando se trata sobre animales. 😭 Me duele ver como parten de este mundo, pero yo sé que desde el cielo nos cuidaran ❤️”; “Eso es lo más horrible. Ver como nuestras mascotas mueren y no poder hacer absolutamente nada en un gran dolor y queda un gran vacío”; “Ay no hasta a mí se me salieron unas lagrimitas 😢”; “Ánimo 🙌 sé que Dios lo tendrá en su gloria”; “Fuerza, ya está descansando en paz en un lugar hermoso y bonito”, son varias de las percepciones más relevantes que se pueden leer en el Instagram del influencer.

Esta es la pieza de video que subió Carlos Feria para despedir a Oreo, el gato que lo acompañó por años:

Las mascotas hacen parte de la familia de muchos, por lo que su compañía es un tesoro, pero también hay que brindarles amor y cuidarlos acertadamente.

A finales de julio, el cantante Darío Gómez murió, por lo que su familia y fanáticos lo homenajearon en la capital antioqueña, pero en esta despedida no solo estuvo la multitud de personas, sino que también figuraron Abril y Bethoven, sus mascotas.

SEMANA cubrió la despedida del cantante de ‘Sobreviviré’ y habló con sus familiares sobre los “chachorros”, así era el apodo que el fallecido artista le tenía a sus mascotas.

“Él les decía mis chachorros y les cantaba: mis chachorros, cachorritos, todo el tiempo les cantaba (...); él les alcahueteaba absolutamente todo, que dañaran lo que fuera, que no le importa, que dañen lo que sea que eso yo lo repongo”, rememoró Johana Vargas, la pareja del ‘Rey del Despecho’, sobre cómo él trataba a Abril y Beethoven.

Sin duda alguna, los animales son seres de compañía para la vida.