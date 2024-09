Plan que ingenió Lina Tejeiro para ganar jugoso dinero por tema que involucra a sus exparejas: “Ellos no son bobos”

Lina Tejeiro ha sido el centro de atención en los medios nacionales por varios aspectos de su vida personal, que se han ido conociendo a lo largo del tiempo. La reconocida actriz llamó la atención por los problemas de salud que tuvo a causa de los biopolímeros, así como por los proyectos laborales que emprendió y las relaciones que mantuvo con figuras públicas.

Conocida por su participación en producciones como Padres e hijos y La ley del corazón, la artista ha generado reacciones entre el público debido a diferentes momentos difíciles que vivió, dejando una huella tanto emocional como íntima. De hecho, recientemente, la colombiana volvió a compartir en redes sociales detalles sobre los proyectos que venían en su carrera, navegando un poco en los caminos que adoptó para ganar dinero.

En una entrevista que concedió recientemente, Lina Tejeiro abrió su corazón y habló sobre este crecimiento personal que estaba atravesando, ya que obtuvo su primer protagónico, presentó La casa de los famosos Colombia y recibió una noticia relacionada con sus expareja.

Lina Tejeiro le dio un giro a su realidad. | Foto: Instagram @linatejeiro

Según se detalló en la charla con Vos Podés, Lina Tejeiro fue interrogada sobre lo ocurrido con Juan Duque y Andy Rivera, quienes lanzaron una colaboración musical que fue relacionada con ella. La famosa no dudó en contar cómo se sintió al respecto, destapando la manera en la que se enteró o sospechó.

La celebridad aseguró que todo pasó un mes antes, por lo que fue tomando fuerza al ver publicaciones y contenidos de ambos cantantes juntos. Ella entendió que vendría algo que sería asimilado con sus exparejas, por lo que se preparó y pensó en la manera de reaccionar.

“Yo lo supe un mes antes de que saliera, no me preguntes porqué, y la gente también empezó a sospechar por algunas cosas que ellos subían a sus redes sociales. Y me empezaron a mandar cosas tipo: ‘¿Será que ellos dos están haciendo algo?’, y yo ‘Sí’. Luego me mandaron una publicación de una página de chismes, donde estaba Don Jhonny, ‘Pipe’ y uno de mis ex y pusieron la canción... yo ahí confirmé”, dijo.

Lina Tejeiro se convirtió en la inspiración para la nueva canción de Andy Rivera, Juan Duque titulada 'ni con él, ni conmigo'. | Foto: Tomada de Instagram @linatejeiro y @andyrivera

Al momento de percatarse de esta producción musical, Lina Tejeiro prefirió actuar en el instante y no perder la oportunidad de ganar dinero, ya que sabía cómo funcionaba el contenido en redes y la ola de reacciones que generaría verlos reunidos en una letra de este tipo.

Allí fue cuando la actriz tomó cartas en el asunto y quiso también obtener ingresos de este auge que la relacionaba indirectamente, ya que nunca la mencionaron o hablaron de ella en la canción. Lo positivo de este ‘plan’ fue despertar comentarios y también salir beneficiada como ellos.

“Ellos no son bobos, ellos saben muy bien lo que están haciendo y acá tenemos que ganar los tres, sí o sí. Empecé a ingeniarme cómo íbamos a ganar los tres de esto, porque evidentemente se estaban haciendo una publicidad gratis, no directamente con mi nombre, pero sí indirectamente. Me dieron ideas, ingenié el libreto y empecé a llorar... la di toda”, aseguró.