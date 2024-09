Lina Tejeiro destapó la verdad detrás de la canción de Andy Rivera y Juan Duque: “Por la plata baila el mono”

¿Qué piensa Lina Tejeiro de la colaboración que realizaron sus exparejas?

“Hay oportunidades que no se pueden perder y pienso que él es de esas que la que llegue la coge, no soy de las que piensan que toda plata no se gana ni toda oportunidad se coge porque no siempre suma para uno, pero hay personas que piensan que sí, por la plata baila el mono, hay aquí muchos king kong y puede ser una de esas personas”, mencionó la actriz frente a las cámaras del programa digital.