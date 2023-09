Policía llega a la casa de Britney Spears luego de su extraño baile de cuchillos

La cantante Britney Spears sigue en el ojo del huracán por su comportamiento errático en los últimos días, que quedó plasmado en sus redes sociales a través de un video en el que hizo una peligrosa demostración de su destreza a la hora de bailar con cuchillos, objetos que ella dijo era de juguete y al parecer no era así, pues en varias ocasiones ella los choca de una forma salvaje y estos suenan como si fueran dos metales afilados.

En el perfil de Instagram de la princesita del pop aún se puede ver dicho video, que ya cuenta con más de 524 mil me gusta y no posee ni un solo comentario, pues la cantante deshabilitó esta opción hace casi un año para no leer todos los mensajes de alerta y algunos un poco negativos sobre su forma de expresarse ante la cámara de su celular, que para muchos en un latente síntoma de problemas emocionales y mentales.