Presentador de RCN fue hospitalizado de urgencia en Bogotá; hizo contundente petición

Santiago Alarcón destapó ‘verdad’ sobre video viral de supuesta infidelidad a Chichila Navia: “Te juro que no soy yo”

Contexto: Santiago Alarcón destapó ‘verdad’ sobre video viral de supuesta infidelidad a Chichila Navia: “Te juro que no soy yo”

Según se pudo apreciar, el presentador compartió una inesperada imagen en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reflejaba que no estaba del todo bien de salud y había requerido de revisión médica. El comunicador reveló que se encontraba en un hospital, a raíz de una serie de malestares que lo golpearon muy fuerte.

No obstante, en otra historia, el integrante de Mañana Express pidió prudencia de los medios y colegas, pues estaba en proceso de estabilizarse y necesitaba tomar reposo , esquivando entrevistas o preguntas sobre este tema que surgió en su día a día.

“Jefes de prensa y amigos de los medios que me están escribiendo, entiendo su trabajo, pero estoy hospitalizado. No voy a responder el teléfono para trabajo, me mandaron reposo y estar tranquilo, gracias por entender”, mencionó.