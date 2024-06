Presentador de RCN reveló diagnóstico que lo llevó a pasar días hospitalizado, ¿qué le pasó?

Santiago Vargas, periodista de Mañana Express de RCN, habló de su estado de salud

“Salimos de la clínica mi gente, ahora toca seguir cuidándonos en casita. Gracias por los mensajes cargados de buena energía. [...] Amigos, no puedo hablar tanto, me mandaron absoluto reposo, tengo incapacidad hasta la otra semana y pues como saben mi trabajo es hablar, así que toca cuidar la herramienta. Lo que me dio fue una infección en las vías respiratorias superiores y una crisis en las amígdalas”, escribió en su historia.