¿Problemas con Andrea Valdiri? Felipe Saruma publicó mensaje de despecho y alarmó a sus seguidores

Felipe Saruma quedó en el centro de miles de reacciones y comentarios en redes sociales, debido a la sólida relación que construyó con Andrea Valdiri.

Su vínculo inició como amigos y, poco a poco, cambió y se transformó en un amor genuino, el cual fue aplaudido por millones de personas en las plataformas digitales; en abril de este año sellaron su amor, dando el sí en el altar.

Este vínculo entre los creadores de contenido cautivó a los fieles seguidores de la pareja, depositando la atención en cómo era la relación con la familia de ambos y los allegados que conocieron en el camino.

Recientemente, alertó a sus casi cuatro millones de seguidores de Instagram con una historia instantánea, donde aparecía una frase que fue referenciada como de despecho. “Y ahora la extraño y no la tengo a ella, solo tengo una botella más vacía que yo 💔”, fue la frase que publicó a través de su cuenta oficial.

La historia de Instagram fue publicada por la cuenta de chismes llamada Rechismes, donde varios internautas aprovecharon para dejar sus opiniones y comentarios al respecto.

“Ahora ya no se puede subir la letra de una canción porque se lo toman personal 🤣”; “Es una frase d la canción que va sacar el amigo, Camilo” (sic); “Ya están armando bochinche”, “No joda ya ni para chisme sirven jejejejeje es una canción” (sic), y “Pues si se separó la que pierde es Andrea este hombre es muy lindo y muy enfocado, no es de escándalos” (sic), fueron algunas de las reacciones de los usuarios en la red social.

A pesar de las críticas y los comentarios, Saruma aclaró que solo se trata de una frase de la nueva canción de su amigo conocido como Camilosar, la cual fue lanzada el 1 de diciembre, por lo que él decidió promocionarla de dicha manera.

Celebraron su amor como niños: saltando en la cama

Saruma ha batallado mucho por su relación y hasta ha adoptado a la hija menor de Andrea, que tuvo con el cantante Lowe León y por la cual hay un pleito legal en curso por su custodia. Aun así, Felipe le ha hecho hasta una minicasa dentro de su mansión.

Esto tiene a Andrea embelesada, pues ella misma reconoció que Felipe es el hombre que buscó por mucho tiempo, que ha llenado sus expectativas y que pretende mantener por el resto de su vida.

Muestra de eso son las últimas historias que han montado en sus redes, donde se les ve muy cariñosos y divertidos, bailando y saltando en su cama, y demostrándose su amor con muchos besos.

Lobo hombre en París es la canción que bailan Valdiri y Saruma en su cama, para luego terminar acostados viviendo uno de sus momentos más románticos, que la cuenta de chismes Rechismes ha compilado y publicado en redes sociales, donde muchos usuarios han podido expresar lo que sienten por esta pareja.

“Todas quieren un Saruma en su vida ❤️ envidia de la buena”; “Primera vez que los veo besándose como es! Y no esos picos insípidos que se daban jaja me encantan 👏👏😜❤️❤️”; “Esa es la prueba que la persona correcta puede mejorar tu vida en muchos sentidos … Que dios los bendiga siempre”; “Me encanta esta pareja, tanto Andre como Saruma cambiaron positivamente desde que se consolidaron cómo pareja que bien yo quiero un hombre asii 🥰”; “Es mejor que no expongan mucho su felicidad por las redes sociales, las malas energías dañan todo, cuanto menos sepa la gente mejor” (sic), son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.