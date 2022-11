“Como niños”, así celebran su amor Andrea Valdiri y Felipe Saruma saltando en la cama

Andrea Valdiri siempre está rodeada de muchas polémicas, unas que ella misma crea con sus ocurrencias y sus deseos de estar en los mejores eventos del país, o en plataformas donde le es difícil llegar, o en otras que crean los demás y la afectan, como la pelea que tuvo recientemente con Epa Colombia.

En dicha discusión, Andrea salió victoriosa al contar de forma honesta cómo la empresaria de las keratinas le dañó el día más feliz de su vida, su boda con Felipe Saruma, todo porque la bogotana llegó con su novia cuando la invitación que tenía era para una sola persona.

No contenta con eso, Epa Colombia hizo un show horrible en la entrada intentando ingresar a la fiesta junto a su acompañante, que finalmente logró y una vez adentro siguió con sus irreverencias, bailando de forma obscena con uno de los invitados al parrandón, generando una inconformidad infinita en la barranquillera, quien en ese momento no dijo nada para no echarle más leña al fuego, pero posteriormente sacó a relucir en sus redes sociales.

De hecho, fue la misma Epa la que hizo que Valdiri se pronunciara, pues la bogotana dio una entrevista donde aseguraba que no sabía qué había hecho mal y le pedía perdón a la bailarina, quien respondió con toda la verdad involucrando a La Jesus, otra creadora de contenido que estuvo ese día en la boda.

Eso también desató la pelea entre La Jesuu y Epa Colombia, quienes también terminaron ”divorciadas” de su amistad y sus proyectos laborales juntas, todo en los mejores términos, lo más conveniente para las dos.

Esta discusión reforzó mucho más la relación entre Valdiri y Saruma, pues el caleño ha apoyado a su esposa en este y otros inconvenientes que la bailarina ha tenido que soportar, llegando al punto de también hacerle frente a los detractores de Andrea en las redes sociales.

Zaruma ha batallado mucho por su relación y hasta ha adoptado a la hija menor de Andrea, que tuvo con el cantante Lowe León y por la cual hay un pleito legal en curso por su custodia. Aún así, Felipe le ha hecho hasta una minicasa dentro de su mansión solo para la pequeña, demostrándole su amor paternal.

Esto tiene a Andrea embelesada, pues ella misma ha reconocido que Felipe es el hombre que buscó por mucho tiempo, que ha llenado sus expectativas y que pretende mantener por el resto de su vida. Muestra de eso son las últimas historias que han montado en sus redes, donde se les ve muy cariñosos y divertidos, bailando y saltando en su cama y demostrándose su amor con muchos besos.

‘Lobo hombre en París’ es la canción que bailan Valdiri y Zaruma en su cama, para luego terminar acostados viviendo uno de sus momentos más románticos, que la cuenta de Chismes Chismes ha compilado y publicado en redes sociales, donde muchos usuarios han podido expresar lo que sienten por esta pareja.

“Todas quieren un Saruma en su vida ❤️ envidia de la buena”, “Primera vez que los veo besándose como es! Y no esos picos insípidos que se daban jaja me encantan 👏👏😜❤️❤️”, “Esa es la prueba que la persona correcta puede mejorar tu vida en muchos sentidos … Que dios los bendiga siempre”, “Me encanta esta pareja, tanto Andre como Saruma cambiaron positivamente desde que se consolidaron cómo pareja que bien yo quiero un hombre asii 🥰”, “Es mejor que no expongan mucho su felicidad por las redes sociales, las malas energías dañan todo, cuanto menos sepa la gente mejor”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.