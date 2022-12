Andrea Valdiri se peleó con su hermana por culpa de Felipe Saruma, ¿qué pasó?

Desde sus historias de Instagram, la bailarina barranquillera Andrea Valdiri les contó a sus más de 8 millones de seguidores que su esposo, el creador de contenido, Felipe Saruma, con quien llegó al altar en abril de este 2022, había provocado una “pelea de hermanas” por una publicación que hizo recientemente donde Fairuz, su hermana mayor de 42 años, actuó como la protagonista, detalle que la dejó sin palabras.

¿Le dieron celos? De acuerdo con lo que explicó la influenciadora, el problema es que su hermana no es tan activa en redes sociales como ella y Shujam, de hecho, tiene su cuenta de Instagram privada y pocas veces aparece en sus publicaciones, apenas en clips que graban en medio de celebraciones que realizan en familia por fechas especiales, pero nada más.

Lo que le llamó la atención a la bailarina, es que ella la ha invitado a participar en su contenido varias veces, sin embargo, su hermana se ha negado porque no le interesa tanto el tema de generar ingresos por este medio y tampoco se había animado a hacerlo por diversión hasta que, misteriosamente, se arriesgó a aparecer en un video del santandereano.

“Estoy peleando con ella porque prefiere salir en los videos de Saru que en los míos. Explica por qué en los míos no quieres salir”, le dijo Andrea Valdiri mientras la grababa desde sus stories para conocer la razón de su decisión.

Ante su duda, la mujer no se quedó callada y aseguró que el influenciador logró convencerla porque, a diferencia de La Valdiri, no le pidió que actuara con picardía y sensualidad, sino como una persona amargada porque le pusieron los cachos. “Esa soy yo, me llegó el papel que era. Siempre he querido papeles reales para mujeres reales, guerreras”, argumentó en medio de risas.

Trabajadores de Andrea Valdiri tienen que laborar descalzos. Esta es la razón

Una de las pérdidas que ha tenido que atravesar la creadora de contenidos es la muerte de su perro. Entre lágrimas, la influenciadora dijo que se sentía muy mal por la muerte de su mascota llamada Jack. “Así nos quedaremos con el recuerdo más bonito de Jack”, expresó la influencer. El animal de compañía fue enterrado en el jardín de su casa y fue cubierto con una planta.

En la página de Instagram @rastreandofamosos se dieron a conocer las imágenes del sepelio de la mascota de la creadora de contenidos. Varios usuarios en las redes sociales le expresaron sus condolencias a la barranquillera y se dieron cuenta de que las personas que trabajan con Andrea Valdiri se la pasan descalzas.

“La pregunta del millón, ¿por qué todos tus empleados siempre están descalzos? En todas las puertas hay toallas, y cuando salimos nos limpiamos en ellas”, dijo la creadora de contenidos con respecto a las preguntas que le hicieron sobre las razones por las cuales sus trabajadores no usaban zapatos.

Todo esto tiene una explicación. La hija menor de la creadora de contenidos se mete todo lo que encuentra en el piso a la boca. De acuerdo con ella, Adhara todo lo que encuentra en el piso se lo quiere comer. Dice que trata de mantener la casa limpia para evitar que este tipo de cosas le sucedan.

La Valdiri es una de las influenciadoras costeñas con más reconocimiento a nivel nacional. Hace unos días también fue noticia por cuenta de unos comentarios que hizo Yina Calderón luego de que el exmanager de la popular empresaria de las queratinas Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, denunciara un supuesto fraude de la generadora de contenido para obtener reconocimientos y premios.

La Dj de guaracha Yina Calderón saltó al ruedo y le echó gasolina a la hoguera, encendiendo mucho más la polémica e involucrando a otras personalidades del entretenimiento como Andrea Valdiri, Felipe Saruma, La Liendra y La Segura.