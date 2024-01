¿Quién es y a qué se dedica la exesposa de Mauro Urquijo?

Sin embargo, hay que recordar que Adriana siempre ha negado dicha acusación, y en alguna oportunidad dijo: “No puedo decir que hubo cachos. Si me van a acusar de algo, que me muestren las pruebas. Yo solo pienso que a (Mauro) se le acabó el amor”.

Mauro Urquijo confesó por qué no ha vuelto a salir en televisión

Sin embargo, muchos siguen preguntándose por qué no ha decidido volver a la actuación , que siempre ha sido una de sus grandes pasiones.

Mauro reapareció en una conversación con Lo sé todo y afirmó que han sido las secuelas del accidente cerebro vascular las que no le han permitido volver a las producciones colombianas.

| Foto: Fotograma, 1:12, La Red: Mauro Urquijo explicó por qué no ha estado presente para sus tres hijos - Caracol TV - YouTube Caracol Televisión

“Mi memoria quedó molestando, entonces (me da miedo) que de pronto esté grabando y tenga que pedir que corten porque no me acuerdo de la letra”, confesó el actor.