Rafaella Chávez compartió sus habilidades para el baile pero a sus seguidores no les gustó

Marbelle es una de las cantantes más reconocidas del país y a pesar de que también es una de las más criticadas por las opiniones que ha dado sobre la política colombiana, lo cierto es que la vallecaucana ha logrado obtener un gran número de fanáticos de diversas generaciones que están pendientes de cada uno de sus movimientos.

Uno de los aspectos por los que ha resaltado Marbelle es por su familia y en especial por uno de los miembros de ella. Se trata de su hija Rafaella, la cual tuvo con su exesposo, Royne Chávez (acusado de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos).

Rafaella es muy fiel a su madre, la defiende en todo. Foto: Instagram @rafaellamusik. - Foto: Foto: Instagram @rafaellamusik.

Pero más allá de que haya una relación madre e hija ejemplar, Rafaella ya tiene edad suficiente para hacer una vida propia y también ha decidido hacerlo en el campo artístico, pues es la música su pasión y ha decidido seguirla como cuando la misma Marbelle, aun siendo adolescente, empezó a ser reconocida por su increíble vozarrón.

Por esto Rafaella se ha convertido en una celebridad propiamente y su casi millón de seguidores mantienen muy atentos de todos los pasos que la joven haga, pues ella misma les muestra todos los lugares que visita y todas las actividades que rodean su día a día, en los que el glamur y la sofisticación son protagonistas con outfits muy pequeños que dejan mucha piel al aire.

Ahora, la cantante también es amante del estilismo y siempre intenta mostrar todas las exploraciones que hace con su cabello, sus uñas y su rostro, aplicando diferentes estilos de maquillaje que perfectamente podrían ser ejemplos de una competencia de belleza.

Rafaella Chavez, hija de Marbelle - Foto: Instagram @rafaellamusik

Además de eso, la cantante suele publicar videos en sus redes sociales mostrando sus habilidades para el baile, pero en uno de los más recientes no gustó mucho los pasos que hizo y recibió varias críticas.

El baile estuvo acompañado de la canción Kármika, de la cantante colombiana Karol G en colaboración con Bad Gyal y Sean Paul, y también lo hizo junto a otras mujeres.

“La cucaracha cuando le echó el baygon”. “Se mueve más un alkaselzher en un yogur”. “Se mueve más un ojo de vidrio 😅”. “Inscríbete a una academia para que no hagas el oso, allá te enseñan a bailar, a coordinar y a aprender a caer en el tono con los pasos 🤣”. “Ja, ja, ja, ja, ja, ja, baila más el papá noel”. “Se mueve más un alcazetser en un masato”. “Se mueven más las hojas de los árboles 😂”, fueron algunos de los comentarios que recibió la joven por su video.

Cabe destacar que es a través de esta red social donde suele compartir todo lo de su vida con sus seguidores, y hace poco también dio a conocer que se haría un cambio de look. Ahora lleva su larga melena color plata, con algunos atisbos de rubio en las ondas, que ahora engalanan la curvilínea figura de la joven. Además, se hizo un recogido alto que también hace las veces de marco para su rostro, perfectamente maquillado, que convierte a la artista en toda una muñeca viviente.

Las imágenes del nuevo look de Rafaella se filtraron de forma inmediata en toda la red social, siendo posteadas por otras cuentas, donde los cibernautas pudieron dar su opinión al respecto, críticas que hacen parte del diario vivir de la cantante y su madre, pues son muchos los detractores que no están de acuerdo en lo absoluto con su estilo de vida.

“Va por el mismo camino de la ‘mae’, desfigurándose la cara”. “😍😍😍”, “😂 Un cambio radical... Se hubiera quitado las extensiones, le creo, o se hubiese disculpado de corazón con la persona a la cual golpeó en el ascensor sacándole sangre, por decirle que se pusiera cubre boca 🙄”. “¿Y esta como por qué es famosa? No entiendo quién es ella, en mi vida la he visto 😂”, “Uysss, 😮 así me dijo mi mamá 👵 que me consiguiera una novia 😍, pero como yo nunca le hago caso a ella 😢, me fijé en otra”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de Rastreando famosos.

Por el momento, Rafaella está feliz con su nuevo look y ya está planeando sus próximas sesiones de fotos y videos para lucirlo en sus redes sociales. Además, este cambio podría ser el inicio de una nueva etapa artística de la joven, con mucha música a bordo.