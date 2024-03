Revelan detalles de la jugosa fortuna que el actor Matthew Perry, de Friends, le dejó a sus herederos

Si bien Matthew Perry se hizo mundialmente conocido por su papel de Chandler Bing en la exitosa comedia de los años 90, también ha aparecido en series y programas como ‘Boys Will Be Boys’, ‘Growing Pains’, ‘Silver Spoons’, ‘Charles in Charge’, ‘Sydney’, ‘Beverly Hills, 90210′, ‘Home Free’, ‘Ally McBeal’ o ‘The West Wing’, entre otros.