Revelan qué le habría molestado a Piqué de ‘Acróstico’; Shakira intentó ser ‘sutil’, pero terminó siendo ‘descubierta’

- Foto: Fotograma, 0:16, Shakira - Acróstico (Official Video) - YouTube Shakira - Instagram @3gerardpique

Los detalles fueron revelados por una periodista sobre lo que muchas personas no notaron en el videoclip de la colombiana.

- Foto: Fotograma, 0:16, Shakira - Acróstico (Official Video) - YouTube Shakira - Instagram @3gerardpique

Gerard Piqué y Shakira siguen acaparando la atención de los curiosos y medios internacionales, y todo por el último lanzamiento musical de la cantante colombiana, Acróstico, que se ha especulado, no le ha caído nada bien al exfutbolista que sus dos hijos, Sasha y Milan, hayan aparecido públicamente en el videoclip.

Pese a que la artista barranquillera usó la música como medio de sanación y desahogo, con canciones como Te felicito, Monotonía, Music Sessions #53 y TQG, desde su separación con el exdeportista tras casi 12 años juntos, lo cierto es que con Acróstico, Shakira quiso que su enfoque fueran sus retoños, siendo un claro mensaje de amor de madre que siente por sus pequeños.

Recientemente salió a la luz nueva información que delataría el porqué Piqué, al parecer, se habría molestado por el video de la canción. De acuerdo con la periodista costarricense Adri Toval, quien ha estado pendiente de la vida de los artistas, aseguró que Acróstico contiene mensajes ocultos donde dejarían ver la real molestia del exdeportista, eso sí, aclaró que “nada tiene qué ver con que los hijos aparezcan allí”, reseñó el portal América TV.

Medios españoles defienden el derecho del catalán sobre sus hijos Milan y Sasha. Fotos: Instagram @gerardpique3 - YouTube Shakira. - Foto: Fotos: Instagram @gerardpique3 - YouTube Shakira.

La comunicadora manifestó que su supuesto enojo se podría deber al ‘narcisismo’ del catalán sobre que su expareja lo dejé ver ante el público como “un mal padre”.

A su vez, hizo referencia a dos partes en especial. La primera tiene qué ver con la escena de los patitos de hule que aparecen en la tina llena de agua, pero vacía: “La imagen del patito indiferente representa el acoso de la prensa, las humillaciones públicas, y así es exactamente cómo él estaba, indiferente”, detalla el informe.

“Analizando la imagen, realmente se aprecia a tres patitos pequeños viéndose entre sí dentro del agua, que representarían a Shakira, Milan y Sasha, mientras que arriba de ellos, sobre la tina, hay un pato más grande, que sería Piqué, mirando hacia otro lado”, agregó el sitio web América TV.

Los mensajes ocultos que habrían hecho molestar a Piqué. - Foto: Fotograma, 01:57, Shakira - Acróstico (Official Video), YouTube/@shakira

Lo segundo a lo que hace referencia la comunicadora es que, la frase “Me enseñaste que el amor no es una estafa” habría afectado al español porque, en 2021, la colombiana hizo “una inversión importante de dinero en una de las empresas de su aún pareja, cuando desde ese entonces él ya tenía una doble vida con Clara Chía Martí. Más aún, cuando una de las empresas quebró, lo primero que hicieron él y su padre fue separar las empresas para evitar que Shakira resolviera legalmente y exigiera su dinero”, informó el portal citado anteriormente sobre las declaraciones de Tovar.

¿Si habrá demanda?

Aunque el español no se pronunció al respecto y guardó silencio ante la presión mediática, comenzó a circular en portales y programas de entretenimiento que el empresario emprendería acciones legales en contra de la cantante, quien no le habría avisado sobre esta decisión con respecto a sus niños. El abogado del deportista fue interrogado por la prensa, pero no dio pistas y solamente se enfrascó en que tendría que analizar el contexto para saber cómo actuar.

Piqué sigue dando de qué hablar en redes sociales. - Foto: Getty Images

Diversas versiones surgieron sobre esta polémica, al punto de que muchos aseguraron que habría demanda, mientras que otros señalan que no sucederá. Este fue el caso de El programa de Ana Rosa, donde un colaborador reveló que Piqué no tomaría acciones por dos razones específicas.

“Piqué no va a ejercer acciones legales por supuesto, primero porque parece ser que el contexto en Estados Unidos no es el mismo que el de aquí (…) no quiere iniciar una contienda legal contra la madre de sus hijos”, puntualizó Antonio Rossi.

Estas palabras fueron respaldadas por información que se brindó en Informalia, donde se confirmó, supuestamente, que el deportista no demandaría a Shakira por un motivo muy claro. Los detalles que dio el medio se centraron en que el exfutbolista buscaba proteger a sus hijos, manteniéndolos lejos de los líos judiciales que pueden causar dolor.

El futbolista habría sido expuesto con una supuesta demanda en contra de Shakira. - Foto: Fotograma, 6:13, Pique Builds 5-A-Side Team Using Footballers In His Contacts /YouTube John Nellis - Instagram @shakira

“Pero después de unos días sopesando su respuesta, este mismo miércoles, Piqué ha tomado la decisión de no denunciar a Shakira para no mezclar de nuevo a los niños en otro enredo judicial”, escribió Informalia.

Adicional a esto, el espacio informativo relató un poco de lo que habría pensado Piqué sobre el videoclip y el silencio de sus hijos, concluyendo que le temían a la cantante, quien no les inculcaba respeto por él.

“Cuando Piqué tuvo conocimiento del videoclip, con enorme repercusión en las redes sociales y en la prensa, se enfadó mucho y llegó a la conclusión de que los niños temen a su madre y que Shakira tiene a sus hijos bajo una gran influencia, donde no les trasmite respeto a su padre”, agregó el medio.