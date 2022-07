Ricky Martin niega acusaciones de abuso y relación “romántica” con su sobrino, dice su abogado

Foto: Getty Images for The Latin Recor

Ricky Martin se encuentra atravesando un fuerte momento en su vida personal y profesional, debido a las acusaciones que han salido a la luz en su contra desde su sobrino Dennis Yadiel Sánchez, de 21 años.

Tras la denuncia puesta, junto a una orden de restricción, el cantante deberá llevar un proceso legal para demostrar su inocencia frente a estas versiones.

En medio de los comentarios y detalles que han salido a la luz sobre la supuesta relación que sostuvo el cantante con su sobrino por siete meses, el equipo legal de Martin se ha pronunciado, negando nuevamente, además, las acusaciones de violencia doméstica.

El pasado viernes 15 de julio de 2022, Marty Singer, abogado del artista, indicó, según recoge Deadline, que estas acusaciones eran falsas y que en ningún momento existió algún tipo de relación entre el joven y su cliente en Puerto Rico.

“Ricky Martin nunca tuvo ningún tipo de relación sexual o romántica con su sobrino”, afirmó Marty Singer al medio internacional, refutando los comentarios que han salido a la luz.

“Desafortunadamente, la persona que hizo esta afirmación está luchando con profundos problemas de salud mental. Ricky Martin, por supuesto, nunca ha estado, y nunca estará, involucrado en ningún tipo de relación sexual o romántica con su sobrino”, le dijo el representante legal de la celebridad al portal, expresando su incomodidad con la situación que rodea al cantante.

De igual forma, Singer mencionó que para el artista “la idea no solo es falsa, sino repugnante”, ya que han salido declaraciones relacionadas con Sánchez y su estabilidad mental. Estas palabras refuerzan lo comentado días atrás por el hermano del intérprete de No se me quita.

“Todos esperamos que este hombre reciba la ayuda que necesita con tanta urgencia. Pero, sobre todo, esperamos que este horrible caso sea desestimado tan pronto como un juez examine los hechos”, agregó el litigante con una amplia trayectoria en la industria.

Por el momento, el artista puertorriqueño irá a juicio el próximo 21 de julio, donde se llevará la primera audiencia de las acciones legales que se desarrollan desde hace algunas semanas.

Una demanda por violencia doméstica

De acuerdo con la demanda que interpuso Dennis Yadiel ante las autoridades, Martin y él vivieron un supuesto amorío que tuvo una duración de siete meses. Tras este vínculo, el sobrino del cantante decidió terminar la relación y esto habría disgustado al artista latino, a tal punto que comenzó a acosarlo fuera de su domicilio.

Además, Dennis afirma que el cantante puertorriqueño consumía grandes cantidades de alcohol y drogas, por lo que se sentía inseguro. Al ser víctima de acoso por parte del cantante, Dennis decidió ponerle una orden de restricción, ya que temía que su tío atentara en contra él en algún momento.

Ricky Martin se pronunció en la última semana por medio de su cuenta oficial de Twitter, asegurando que las alegaciones son totalmente falsas y nada reales.

“La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza. Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón. Ricky Martin”, se lee en el trino que se subió al perfil de la celebridad.

En el caso de que se confirme el romance entre el cantante y su sobrino, Ricky Martín podría enfrentar una condena de hasta 50 años en prisión por incesto, según lo señala el artículo 131 del Código Penal de Puerto Rico:

“Serán sancionadas con pena de reclusión por un término fijo de cincuenta (50) años, aquellas personas que tengan una relación de parentesco, por ser ascendiente o descendiente, por consanguinidad, adopción o afinidad, o colateral por consanguinidad o adopción, hasta el tercer grado, o por compartir o poseer la custodia física o patria potestad y que a propósito, con conocimiento o temerariamente lleven a cabo un acto sexual”.