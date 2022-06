Ricky Martin sorprendió, al enviarle un mensaje de aliento a Shakira

Shakira anunció junto a Gerard Piqué que se están separando; además, su padre se encuentra en un proceso de recuperación de salud. Estas dos situaciones marcan el presente de la cantante colombiana, quien ha recibido mensajes de apoyo.

La intérprete también atraviesa un momento complejo por el estado de salud de su padre, quien en días pasados sufrió una caída que le dejó un fuerte golpe en la parte derecha de su cara. Según información que se conoció por diferentes medios de comunicación, el traumatismo que sufrió fue muy duro, tanto así que llegó a perder el conocimiento.

Días después, Shakira grabó un video de su padre leyendo letreros con palabras específicas, demostrando que su estado de salud cada día está mejorando. “Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño”, se lee en el mensaje que la intérprete publicó en su perfil de Twitter oficial y en Instagram.

La situación personal por la que pasa la colombiana ha despertado muchos comentarios, muchos de ellos de apoyo en el proceso de separación de Piqué y por la salud de su padre William Mebarak.

Uno de los que le envió un corto, pero emotivo mensaje fue el cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien comentó su publicación en Instagram.

“¡Mucha fuerza! Bendiciones”, escribió Martin, y añadió un emoji de un corazón rojo en su mensaje en la publicación de Shakira junto a su padre.

Una de las primeras en comentar y enviar un mensaje de apoyo a Shakira fue la presentadora y modelo Carolina Cruz, quien también está en un proceso de separación.

La expareja del actor Lincoln Palomeque no dudó en enviarle toda su buena energía y cariño a la barranquillera por medio de las stories en su cuenta de Instagram. Con un video del más reciente sencillo de Shakira, Te felicito, Cruz mostró la admiración que tiene por la artista. Además, acompañó la pieza audiovisual con un corto mensaje: “Vamos, poderosa”.

Otro personaje que también opinó sobre la separación de la cantante y el futbolista fue a creadora de contenido digital Aida Victoria Merlano.

“A mí me da como pena opinar de la vida de los demás, así que opinaré, pero muy apenada. ¿Qué pienso yo? Que ella debería seguir el ejemplo de Jennifer López. Claro, porque es que no hay tusa que dure mil años ni huevo que no la cure”, dijo la influenciadora.

“A mí no me gusta opinar de la vida de los demás, pero resulta que ella (Jennifer López) termina con Álex Rodríguez y llora a moco tendido, los paparazis le hacen una foto y a la semana ya estaba con el Ben Affleck. Hágame el favor, una... proyectada, me encantó”, fueron las palabras de Merlano en sus historias en Instagram.

Aunque fue muy diplomática, la cantante de música popular Paola Jara también habló de la situación de la barranquillera.

“Yo creo que en las relaciones es mejor no opinar o meterse. Es muy difícil, se hablan tantas cosas que finalmente ellos dos son los únicos que saben qué pasa y qué no pasa dentro de su relación. Nos creemos con el derecho de opinar, pero creo que ellos dos son los únicos que saben qué pasa y qué agua los moja. En la casa, los trapitos sucios se lavan y entonces yo en relaciones no me meto. Es superpersonal”, afirmó Jara en diálogo con SEMANA, en el cual también habló de su canción ¿Dónde estabas tú?, también de las próximas elecciones presidenciales, su matrimonio con Jessi Uribe y otros proyectos empresariales.