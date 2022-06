“Piqué hacía tiempo que quería separarse, pero Shakira no”: periodista española

Foto: Archivo particular

La relación de Shakira con Pique vendría muy mal de tiempo atrás. Así lo contó la periodista Lorena Vázquez, del programa Ya es mediodía (Telecinco). “Piqué hacía tiempo que quería separarse, pero Shakira no. No puedo precisar qué relación tiene Piqué con esta chica, pero sí me consta que sentó mal a Shakira”, aseguró la reconocida comunicadora española.

El comentario se suma a una publicación del diario español 20 minutos, que asegura que Shakira intentó volver con Piqué en dos oportunidades. “20minutos ha podido saber que, a pesar de que la decisión ya está tomada, Shakira intentó volver, hasta en dos ocasiones, con el padre de sus hijos. Insisten en que el amor que siente por él es cegador y que, a pesar del sufrimiento que se refleja en su último single, Te felicito, tenía la esperanza de poder retomar desde la herida, como sí ocurrió en el pasado”, señaló el medio.

¿Tenían una relación abierta?

Tras el rompimiento entre Shakira y Piqué, muchas hipótesis han cobrado fuerza, entre ellas que la relación que llevaban era una “relación abierta”.

El periodista español José Antonio Avilés, en el programa Viva la vida, que se emite en la cadena Tele 5 de ese país, dijo tener contacto directo con un familiar cercano al futbolista y reveló que este, por medio de chats de WhatsApp, le confirmó la información que dio a conocer en vivo y en directo.

“Hace tres años, la palabra crisis toma más peso, supe de algo que marca un antes y un después y ¿qué sucede? Que por parte de las dos personas que conforman la relación se toma una decisión y deciden tener una relación abierta, donde él hace su vida y el otro hace la otra”, dijo Avilés.

Además, aseguró que la familia del jugador del Barcelona se mostró sorprendida al conocer el comunicado oficial que dio a conocer Shakira por medio de sus redes sociales. “Lo que le sorprende a la familia de Piqué es que, si durante tres años han estado teniendo este tipo de relación, donde ambos han sido conocedores de las cosas que ha podido hacer el otro, o no, ¿por qué hoy se toma la determinación de comunicar oficialmente la ruptura?”, aseveró el periodista español.

Por el momento, solo se conoce la versión de lo que contó Avilés en el programa de entretenimiento y que podría jugar a favor de Gerard Piqué.

Todo esto se da luego de que la colombiana, por medio de su perfil oficial de Instagram, anunciara el pasado sábado 4 de junio su separación, poniendo fin a una historia sentimental de más de una década que los convirtió en una de las parejas más célebres del mundo del entretenimiento.

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, comenzaron una relación sentimental en 2010, pero no la oficializaron hasta el año siguiente. Aunque no se casaron, tuvieron dos hijos, Milan y Sasha, nacidos en 2013 y 2015. Con más de 60 millones de discos vendidos, la estrella colombiana es intérprete de éxitos como Waka Waka, Loba o Hips don’t lie.

De su lado, Piqué es uno de los defensores más exitosos de la historia del fútbol español, tanto con el Barcelona con el que ganó tres Ligas de Campeones, como con la selección nacional, con la que obtuvo el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. La relación empezó durante el Mundial de Sudáfrica de 2010 y llevó al central español a otra dimensión. De jugador reconocido se convirtió en estrella mediática, además de un exitoso empresario.

En 2015, Piqué y Shakira organizaron una cena donde los dirigentes del Barcelona conocieron a los empresarios del gigante japonés del comercio en línea Rakuten, lo que permitió al club lograr uno de sus contratos publicitarios más jugosos.

Los otros problemas de la pareja

¿No hubo infidelidad? Shakira y Piqué habrían pactado tener una relación abierta - Foto: AFP / Bryan R. Smith

La cantante y el futbolista han tenido problemas con el fisco español, con acusaciones de fraude y evasión impositiva. El 26 de mayo, la justicia española desestimó un recurso interpuesto por la colombiana para que se archivara la causa en su contra por el supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros (15,5 millones de dólares) a la Hacienda española y la dejó más cerca del juicio.

La Fiscalía atribuye a la cantante seis delitos de fraude fiscal en impuestos de renta y patrimonio de los años 2012, 2013 y 2014. Según su versión, Shakira vivía en España desde 2011, cuando se hizo pública su relación con Piqué, pero mantuvo su residencia fiscal en las islas Bahamas hasta 2015.

En cuanto al futbolista del Barcelona, el Tribunal Supremo de España anuló en diciembre una condena que lo obligaba a reembolsar 2,1 millones de euros (2,25 millones de dólares) a Hacienda por presunto fraude en la tramitación de sus derechos de imagen.

El asunto se remonta a 2016, cuando un tribunal administrativo concluyó que Piqué había “simulado” la cesión de sus derechos de imagen a su sociedad Kerad Project para pagar menos impuestos en los años 2008, 2009 y 2010.

*Con información de AFP.