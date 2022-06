Estas fueron las canciones de Shakira que narraban su amor por Piqué

Foto: Europa Press via Getty Images

Foto: Europa Press via Getty Images

Por estos días el nombre de la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué han sido el titular de múltiples medios de entretenimiento y deporte, esto debido a que la intérprete de ‘Antología’ confirmó que se encuentra en proceso de divorcio del defensa del Barcelona, con quien compartió 12 años de relación.

A mitad de semana las especulaciones comenzaron, se empezó a circular información, la cual decía que el futbolista le fue infiel a ‘Shak’ con un joven, publicó El Periódico de Barcelona en su podcast Mamarazzis.

Luego de esto, fueron circulando más rumores que abordaban desde la salud de la artista, hasta el lugar en donde estaría viviendo el deportista.

Es así como tras confirmarse la ruptura amorosa entre la mujer, de 45 años, y el hombre, de 35, la música sale a relucir.

Si hay algo por lo que Shakira es conocida en todo el mundo, es por su música, se ha caracterizado por ser una cantante que se adapta a los cambios de la industria y, por ello, tras décadas de carrera musical, la barranquillera sigue marcando tendencias.

En efecto, el amor de la intérprete hacia el futbolista español ha sido un pilar para la creación de algunas letras que vale la pena recordar.

La primera y quizá la más importante es ‘Waka Waka’. En 2010, Shakira se encontró con astros del fútbol como Lionel Messi, Dani Alves, Rafaél Márquez, Carlos Kameni y Gerard Piqué para grabar el video musical del mundial de fútbol de ese año.

Con ritmos africanos, resaltando la cultura y moviendo su cadera, la barranquillera hizo viral una coreografía que, 12 años después, aún sigue siendo replicada por muchos. Desde ese instante, comenzó su historia de amor con Piqué, algo que permanecía en secreto ante el público.

Un año después, en 2011, en pleno concierto, la cantante cambió una palabra de su popular sencillo ‘Inevitable’. La intérprete colombiana dijo en el escenario: “Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol”.

Pero eso no fue todo, Shakira paró por un momento su presentación y luego ideó una nueva estrofa: “Si es cuestión de confesar, gracias al número tres ahora entiendo de fútbol”, la cifra numérica es la que suele tener Piqué en sus uniformes.

En adición, también modificó su sencillo ‘Loca’: “Yo soy loca con mi Piqué, loca, loca, loca”, cantó la reconocida artista.

Para el 2017, ya con sus dos hijos Sasha y Milan, Shakira atrapó una vez más a sus fanáticos y lanzó su álbum titulado ‘El Dorado’. Entre las canciones más representativas que causaron conmoción y, a su vez, se le relaciona con Piqué fue ‘Me enamoré'.

No tuvo que pasar mucho tiempo para que las notas de amor se posicionarán en las grandes listas de reproducción y, para dejarlo claro, la colombiana confirmó en una entrevista que este tema lo compuso teniendo en mente a su ahora expareja y padre de sus hijos.

“Mira qué cosa bonita. Qué boca más redondita. Me gusta esa barbita”, dice una parte de la letra del sencillo. Además, también canta: “Contigo yo tendría 10 hijos, empecemos por un par -Sasha y Milan-”

No obstante, el amor quedó a un lado y para este año la artista se desahogó con ‘Te felicito’, tema musical que canta en colaboración con el puertorriqueño Rauw Alejandro. De acuerdo con varios medios internacionales y locales de España, esta canción sería la declaración de la infidelidad de Gerard Piqué.

A pesar de la especulación, es preciso mencionar que Shakira aún no ha confirmado si la escribió a raíz de la crisis de pareja que resultó en separación.

Eso sí, una parte de ‘Te felicito’ dice: ”No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien esе show”.