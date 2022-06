¿La nueva canción de Shakira, ‘Te felicito’, confirma la infidelidad de Piqué?

El pasado jueves 21 de abril, Shakira y el cantante Rauw Alejandro estrenaron su nuevo sencillo y video, ‘Te felicito’ el cual hace referencia a una infidelidad y está alineada con la situación sentimental que vive la cantante, pues se rumora que su pareja, el futbolista del Bernabéu Gerard Piqué le fue infiel.

No obstante, la infidelidad no ha sido confirmada, pero en la mañana de este sábado cuatro de junio, se confirmó la separación de la pareja, a través de un comunicado de prensa, el cual señala: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, indica la corta misiva.

Respecto a la canción lanzada hace más de un mes, esta dice: “por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas de eso no me cabe duda con tu papel continúa, te queda bien esе show”.

A línea seguida, la artista señala en la canción: “esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti”.

El video fue filmado en Barcelona, España, y dirigido por el catalán Jaume de la Iguana, reconocido por haber estado al frente de otros videos como ‘Me enamoré’, de Shakira, o ‘No es lo mismo’, de Alejandro Sanz.

Además, en el video, la Barranquillera continúa mostrándose con sus trajes elaborados y ceñidos, con sus bailes tradicionales de pecho, caderas y esta vez, con una rutina robótica que juega con la temática de la canción.

Shakira y Piqué

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, comenzaron una relación sentimental en 2010, pero no la oficializaron hasta el año siguiente.

Aunque no se casaron, tuvieron dos hijos, Milan y Sasha, nacidos en 2013 y 2015.

Con más de 60 de millones de discos vendidos, la estrella colombiana es intérprete de éxitos como “Waka Waka”, “Loba” o “Hips don’t lie”.

De su lado, Piqué es uno de los defensores más exitosos de la historia del fútbol español, tanto con el Barcelona, con el que ganó tres Ligas de Campeones, como con la selección nacional, con la que obtuvo el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012.

En 2015, Piqué y Shakira organizaron una cena donde los dirigentes del Barcelona conocieron a los del gigante japonés del comercio en línea Rakuten, lo que permitió al club lograr uno de sus contratos publicitarios más jugosos.

El futbolista es el propietario del fondo de inversiones Kosmos, que adquirió en 2018 la Copa Davis de tenis por unos 2.500 millones de euros (2.679 millones de dólares).

Piqué, que cursó un máster en Harvard, también generó recientemente polémica en España por su intermediación en la organización de la Supercopa española de fútbol en Arabia Saudita.

Por su parte, los ‘chismes’ relacionados con la separación de Shakira y Piqué iniciaron hace algunos días, luego de que la pareja dejara de mostrarse junta, tanto en redes sociales como en las mismas calles de Barcelona. Sin embargo, el escándalo estalló cuando los medios de esa ciudad empezaron a difundir la razón de dicha separación: una infidelidad.

*Con información de AFP.