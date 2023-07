Robert de Niro sufrió dura pérdida familiar, ¿de quién se trata?

Robert de Niro es uno de los actores de Hollywood más reconocidos y hace poco fue noticia porque se dio a conocer que se convertiría en padre a sus casi 80 años.

FILE - Robert De Niro es uno de los actores que sorprendió con la noticia de un nuevo hijo. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File) - Foto: Evan Agostini/Invision/AP

La noticia no se dio al típico estilo de las estrellas de Hollywood de hoy, en el que los padres expiden un comunicado, antes de pedir privacidad para ellos y su criatura.

De Niro, que es más bien de la vieja guardia, ha vivido esta nueva experiencia paternal en la más completa discreción. Pero, con la mayor naturalidad, como si estuviera dando la hora, también es cierto, se lo reveló intempestivamente a la periodista Brittnee Blair, quien le hacía una entrevista sobre su nueva cinta, About my Father, que se estrenó el 26 de mayo en Estados Unidos.

El tema del filme bien se puede intuir a partir de su título y justo en torno de la paternidad giraba la conversación. De Niro le decía a su interlocutora que cree que el lenguaje del amor es ser cariñoso con los hijos, pero reconoció que en ciertos momentos debe ser severo con ellos.

“No hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, a veces, simplemente, no tienes otra opción. Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”, explicó el también protagonista de El padrino, de 79 años.

En ese momento, Blair lo interpeló: “Sé que tiene seis hijos”, y el artista la corrigió de inmediato: “Siete, en realidad. Acabo de tener un bebé”.

A muchos les pareció que era una broma. Pero los periodistas de ET Canadá, por donde se emitía el programa, se comunicaron con los representantes del actor, que les confirmaron la noticia.

Ahora bien, hace unos días se conoció otro hecho que ha marcado la vida del actor y aunque no está relacionado con la llegada de su nuevo hijo, sí tiene que ver con una persona a la cual quería mucho y perdió.

Se trata de su nieto de 19 años, Leandro, de quien aún no se conocen las causas de su fallecimiento, pero fue su misma madre quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Drena de Niro, hija mayor del actor, escribió lo siguiente en una publicación.

“Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o de la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo”, empezó diciendo.

“No sé cómo vivir sin ti, pero voy a tratar de seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al llegar a ser tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo ese amor te hubiera salvado”, añadió.

Y cerró: “Lo siento mucho mi bebé, lo siento mucho 😢💔. Descansa en paz y en el paraíso eterno mi querido niño 🙏🏽”.

Leandro era el nieto de Robert de Niro - Foto: @drenadeniro

Lo único que ha revelado la revista People sobre la pérdida del joven es que se dio este 2 de julio, sobre las dos y media de la tarde. “Los servicios de emergencia de Nueva York acudieron al lugar del suceso, su casa de Manhattan, y encontraron al joven “inconsciente y sin responder”, sostuvo el medio.

Unas horas más tarde, el propio Robert de Niro emitió un comunicado a través de sus representantes para pronunciarse sobre el tema y allí indicó: “Estoy profundamente consternado por el fallecimiento de mi querido nieto Leo. Estamos enormemente agradecidos por las condolencias de todo el mundo. Pedimos que se nos dé privacidad para llorar la pérdida de Leo”.