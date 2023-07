‘El Mindo’ fue diagnosticado con una bacteria en su estómago, ¿cuál es y cómo lo afecta?

Armando Ortíz, más conocido en el mundo de las redes sociales como ‘El Mindo’, es uno de los influencers de comedia más reconocidos de Colombia y varias partes de Latinoamérica.

EL caleño se dio a conocer por sus videos y personajes en redes sociales. Foto: Instagram @el_mindo. - Foto: Foto: Instagram @el_mindo.

Tanto ha sido el impacto que ha tenido el instagramer en redes, que ya cuenta con más de 3.6 millones de seguidores en Instagram; esto también lo ha llevado a participar en producciones como Chichipatos y El paseo 6, proyecto en el que trabajó con Amparo Grisales y ‘Chichila’ Navia.

Uno de los personajes principales de sus videos, además de un niño, es una mujer, por lo que se debe poner peluca, tacones y hasta vestidos, algo a lo que no le ve ningún tabú, porque lo hace para entretener.

Hace unos meses fue tendencia en las redes sociales y medios de comunicación por presuntamente tener una relación amorosa con la actriz Lina Tejeiro.

Luego de todos los rumores que se generaron sobre este supuesto noviazgo, la actriz Lina Tejeiro y el creador de contenido revelaron toda la verdad sobre lo que estaba pasando. El 6 de marzo de 2023, ‘El Mindo’ se encargó de hacer una expectativa sobre un contenido que lanzaría en compañía de una mujer.

Resultó que la persona que lo acompañaba en el clip era la llanera. “El momento de la verdad”, escribió el influencer sobre una fotografía de Tejeiro publicada en sus historias de Instagram.

En su feed de Instagram publicó un nuevo video donde se observó que la actriz era la protagonista y allí se contaba la historia de una pareja que llevaba una semana saliendo, pero que al parecer las cosas no salen como esperaban, puesto que ella solo lo buscaba para pasar un rato agradable, mientras que él la presentó a su familia, le compró flores y le declaró todo su amor.

La verdad sobre la relación de Lina Tejeiro y El Mindo - Foto: @el_mindo

Recientemente, el caleño dio a conocer que está pasando por un problema de salud que lo tiene preocupado y es que lo diagnosticaron con una bacteria en el estómago llamada Helicobacter pylori.

Aunque manifestó que nunca tuvo algún síntoma y que no sentía enfermo su cuerpo, él no sabía lo que estaba pasando; sin embargo, fue por medio de unos chequeos de rutina donde le detectaron la bacteria.

“Me hice exámenes, chequeo general y tengo una bacteria en el estómago que se llama Helicobacter pylori. Es común, según lo que he preguntado, […] pero no me dio ningún síntoma”, explicó ‘El Mindo’.

Por ahora no se conocen más detalles y si deberá someterse a algún tipo de tratamiento para eliminar esto de su estómago.

Instagram @el_mindo - Foto: Instagram @el_mindo

El portal especializado Mayo Clinic indica que “la infección por lo general ocurre en la infancia. La infección por Helicobacter pylori es una causa frecuente de las úlceras estomacales (úlceras pépticas) y puede presentarse en más de la mitad de la población mundial”.

Además, aseguran lo que dijo el creador de contenido frente a los síntomas, “la mayoría de las personas no se da cuenta de que tiene una infección por Helicobacter pylori porque nunca se enferma”.

Sin embargo, cuando se manifiestan los signos y síntomas de la infección por Helicobacter pylori, suelen estar relacionados con una gastritis o una úlcera péptica, y comprenden los siguientes, según Mayo Clinic:

Dolor urente o ardor en el estómago (abdomen)

Dolor estomacal más agudo que puede empeorar con el estómago vacío

Náuseas

Pérdida del apetito

Eructos frecuentes

Hinchazón

Pérdida de peso involuntaria

“Por lo general, la bacteria Helicobacter pylori se trasmite de una persona a otra por contacto directo con la saliva, el vómito o las heces. La bacteria Helicobacter pylori también puede trasmitirse a través de alimentos o agua contaminados. Aún se desconoce exactamente de qué manera la bacteria Helicobacter pylori provoca gastritis o una úlcera péptica en algunas personas”, sostiene el sitio web.