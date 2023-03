El Mindo muestra su lujoso apartamento en Bogotá: “me gusta incomodarme”

Muchos de los famosos en las redes sociales optan por comprar lujosos pent-house y apartamentos en ciudades como Medellín y Cali, pues la mayoría son de estas regiones y prefieren invertir y vivir cerca a sus familias, sin embargo, hay otros que les gusta seguir en la movida capitalina y le apuestan a Bogotá como su lugar de residencia, como es el caso de El Mindo.

Armando Ortiz, nombre de pila del influenciador, decidió hacer una dinámica en sus historias de Instagram en la que sus más de 3.6 millones de seguidores le podían poner temas de cualquier clase y él iba a responder con una foto que estuviera relacionada con dicha situación, oportunidad perfecta que muchos aprovecharon para conocer la nueva casa del caleño.

Fueron varios los que le dijeron a El Mindo que por favor les mostrara imágenes de algunos lugares de su nuevo apartamento de lujo ubicado en el norte de Bogotá. Primero le solicitaron foto de los baños, haciendo que Ortiz le tomara una foto a este recinto donde se ven acabados impecables con espejos que tienen luces en su periferia al estilo resplandor y obviamente con dos lavamanos para facilitar la convivencia en pareja.

Luego vino el lugar favorito de El Mindo en su hogar, mostrando lo que sería su sala, un espacio amplio y muy bien iluminado con varios ventanales que dejan a la luz muebles muy simétricos, mesas de centro decoradas con libros, lámparas de piso y una repisa con varias curiosidades, como bolos, un balón de fútbol y diferentes tipos de porcelanas.

La zona de lavado de ropas también hizo su aparición en las historias del caleño, mostrando su lavadora y secadora de última generación, una sobre otras, al lado de un espacio perfecto para tender las prendas de diseñador que ha logrado acumular Ortiz en los años en los que se ha vuelto famoso por sus videos cómicos personificando a sus personajes más queridos por el público.

Uno de los espacios que más enloqueció a sus fanáticos fue el clóset, todo porque tiene muchos metros a su disposición con estanterías de diferentes formas para que el caleño acomode allí su colección de tenis, sus chaquetas estrambóticas y los hoodies que tanto ama usar, que hasta sus fanáticos le piden que se los regale cada vez que lo ven por la calle.

Otras de las curiosidades de este lujoso apartamento es que tiene un cuarto donde está adaptando su estudio de utilería para las grabaciones que realiza junto a otros influencers, donde guarda pelucas, trajes, disfraces y demás para darle vida a sus personajes.

El Mindo también mostró que dicho apartamento queda en un edificio que a simple vista se ve como cualquier otro, sin embargo, su puerta con cerradura digital es el primer atisbo de un espacio moderno, vanguardista y de buen gusto. Esta puerta abre con la huella digital del caleño y en caso de no tenerla, se puede acceder a ella a través de un código que se digita en la pantalla táctil que hay debajo de la chapa.

Muchos usuarios también le preguntaron al vallecaucano por qué había decidido irse a vivir a Bogotá cuando Medellín y Cali lo habían recibido tan bien. “Yo llegué a Bogotá por una oferta laboral… Porque quedé en MasterChef Celebrity, en 2019 se grabó… Medellín y Cali son cool, pero finalmente Bogotá es la capital”, respondió El Mindo dejando claro que aunque le gustan las otras ciudades, en ese momento de su vida vio más movimiento de emprendimiento e industria en Bogotá.

Pero ahí no quedó todo, Ortiz también describió cómo se mueve en la nueva zona donde vive y cómo se programa cuando le toca recorrer grandes distancias.

“Además, a mí me gusta incomodarme. Yo en Cali y en Medellín vivía muy sabroso, va a sonar raro pero es verdad… A mí sí me gusta Bogotá, aprendí a vivir. Este tema de los trancones en todas las ciudades hay, menos en Barranquilla, todo queda ahí cerquita… Cuando tengo que ir al aeropuerto, porque viajo mucho, sé que me tengo que preparar, pero donde yo vivo todo me queda cerquita: tienditas, zonas verdes, es súper silencioso, hay una cínica, centros comerciales, entonces me ha gustado, me ha incomodado y es lo que me ha hecho crecer más como persona y profesionalmente”, agrega el influencer.