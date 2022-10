Sarah Loinaz, la modelo española que tendría ‘loco’ a James Rodríguez

En el mundo de las redes, ha habido casos en los que nace una relación amorosa luego de que una pareja de personas se empiezan a stalkear o revisar los perfiles entre sí, y eso es lo que estaría sucediendo entre el futbolista James Rodríguez y la modelo Sarah Loinaz.

Con 24 años de edad, hija de un español y una marroquí, Loinaz es una multifacética mujer que sabe mostrar su mejor pose frente a las cámaras, pues la joven fue reina de España y representó al país europeo en el certamen internacional de belleza Miss Universo, en su versión del año 2021.

En redes, la modelo recibe decenas de elogios, ya que las fotografías que sube a Instagram tienen una buena producción que destacan su belleza. Varios portales de fútbol y entretenimiento ya empiezan a escribir sobre la española. De hecho, Futbol Red consigna que Pilar Rubio, madre del ahora 10 de los Olympiacos de Grecia, también le da algunos ‘likes’ a las instantáneas de Sarah.

Aparte de su innegable porte y elegancia, Sarah Loinaz es políglota, habla cuatro idiomas: español, árabe, inglés y euskera. Y los medios españoles recalcan que la popular mujer adelanta estudios universitarios de Administración de Empresas.

Aunque, por ahora, la posibilidad de que la española y el colombiano podrían empezar a conocerse tan solo son rumores, lo cierto es que sus característicos rasgos y 1.75 metros de altura llaman la atención de los cibernautas, lo mismo estaría pasando con el futbolista internacional que se desempeña como centrocampista.

En una de sus instantáneas, la multifacética mujer escribió: “Es hora de que empecemos a romper barreras. Con pequeños gestos podemos ayudar a erradicar la discriminación racial y social. Eduquemos a las nuevas generaciones”, dando a entender que su enfoque social en pro del desarrollo humano es uno de sus principales ideales.

A continuación, algunas de las fotografías que tiene la modelo española en Instagram, red social donde acumula más de 75 mil seguidores:

Inesperada reacción de Kimberly Reyes por supuesto romance con James; envió duro reclamo

Hace unas semanas empezaron a circular en las diferentes redes sociales varios rumores sobre un supuesto romance entre James Rodríguez y Kimberly Reyes, puesto que la actriz confirmó que se había divorciado legalmente.

Incluso, la presentadora Mary Méndez se refirió en aquel momento con respecto a ese tema en el programa de La red (Caracol Televisión) y señaló que la reconocida artista tenía una relación con el futbolista, pero nunca mencionó de qué tipo.

Ante estos rumores, la modelo barranquillera habló esta semana en Lo sé todo (Canal Uno) y tuvo una inesperada reacción cuando le preguntaron sobre su relación con el volante del combinado nacional, quien hace poco se mudó a Grecia.

La artista, recordada por su papel protagónico en la serie biográfica de Diomedes Díaz, también aprovechó el momento para mandarles un fuerte reclamo a todos los programas de chismes y las páginas de farándula.

“¡Ayy no! Ahora me ponen la música [de suspenso] y me sacan en Instagram”, fue la contundente respuesta de Reyes, dejando ver su molestia con este tipo de especulaciones sobre su vida sentimental.

Cabe recordar que la barranquillera habló hace unas semanas en su cuenta de Instagram con respecto a su situación amorosa y aclaró que actualmente se encuentra soltera.

La modelo, de igual manera, habilitó la caja de interrogantes en las historias para interactuar un poco con sus miles de seguidores, quienes le preguntaron insistentemente por James Rodríguez.

Con respecto a esa inquietud, la reconocida artista fue contundente y puntualizó que no hay que creer en todo lo que sale en las diferentes plataformas digitales, ya que todavía no hay ningún nuevo amor en su vida.