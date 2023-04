Shakira: las poderosas razones de Billboard para elegir a la colombiana como la Mujer del Año

La escritora Sigal Ratner-Arias no se ahorró elogios para describir la carrera musical y el excepcional momento profesional que vive la artista colombiana Shakira.

En la revista Billboard, considerada la biblia de la industria de la música, la periodista fue la encargada de escribir el artículo ‘Shakira, Mujer del Año: Una powerhouse y la definición de música’, que detalla las las razones por las cuales la barranquillera fuera elegida la Mujer del Año, honor que por primera vez se le entrega a una artista latina.

Billboard detalla, además, cómo Shakira se ha convertido en una defensora de la educación a través de su Fundación Pies Descalzos, que desde 1997 ha construido y adaptado nueve escuelas públicas en Colombia que han beneficiado a más de 152.000 niños y sus familias. - Foto: Dave J Hogan/Getty Images

Ratner-Arias comienza por lo evidente: “En los últimos meses, Shakira ha colocado cuatro canciones en el No. 1 de las listas latinas de Billboard y ha roto 14 récords mundiales de Guinness. También ha sido celebrada con una exposición retrospectiva en el Museo del Grammy (...) Ah, y ha desatado una especie de revolución femenina en el camino”.

Y destaca lo que ya es un secreto a voces. Cómo la superestrella colombiana “convirtió uno de los años más difíciles de su vida —debido a su separación con Gerard Piqué, tras casi doce años de relación— en un regreso sin precedentes a la música en español al abrir su corazón para enseñarnos que está bien mostrarse vulnerable, e incluso ‘facturar, cuando se sufre de desamor”.

Shakira remató su trilogía de desamor, en enero de 2023, con la contundente 'Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53', junto a Bizarrap, en la que declara su nuevo lema: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. El tema le mereció su primer No. 1 en Hot Latin Songs desde Chantaje, en 2016. - Foto: Getty Images / NBC

Estas son las razones de Billboard para no dudar en que entre 2022 y 2023 Shakira sumó credenciales de sobra para convertirse en la Mujer del Año.

1. Siempre número uno

La revista destaca que la nueva racha de éxitos de la artista —que ya era considerada la mujer con el mayor número de top 10 en Hot Latin Songs (34), No. 1 en el Latin Airplay (18) y entradas en el Latin Pop Airplay (50), entre otras marcas— comenzó en abril de 2022 con Te felicito, junto a Rauw Alejandro. Una canción que llegó al número uno del Latin Airplay y del Latin Pop Airplay. Se trata de una lista que Shakira no encabezaba desde Clandestino, con su compatriota Maluma, cuatro años antes.

A Te felicito le siguió la sentida bachata Monotonía, que hizo al lado del reguetonero Ozuna. El tema también hizo historia pues llegó al primer lugar el 3 de diciembre y pasó seis semanas en la cima.

Shakira remató la trilogía, en enero de 2023, con la contundente Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53, junto al DJ argentino Bizarrap, en la que declara su nuevo lema: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. El tema le mereció su primer No. 1 en Hot Latin Songs desde Chantaje, que hizo con Maluma en 2016.

2. Rompiendo récords

La colombiana también supo facturar rompiendo 14 récords mundiales de Guinness “como el título de música latina más reproducido en Spotify en 24 horas (14.393.324), y el más visto en YouTube en 24 horas (63.000.000), entre otros hitos”, destaca Billboard.

“Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español”, escribió Shakira en su cuenta de Instagram. “Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes … Ellas son mi inspiración”, agregó.

Y cuando parecía haberlo dicho todo, “Shakira volvió a hacer historia con TQG, con Karol G. La colaboración —una explosiva despedida para sus respectivos ex— no solo debutó en la cima de Hot Latin Songs, sino que les dio a ambas superestrellas su primer No. 1 en las listas mundiales Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. US”.

Tal como lo destaca Sigal Ratner-Arias, los éxitos consecutivos no son algo nuevo para Shakira, quien debutó en el Billboard Hot 100 en el 2001 con Whenever, Wherever y alcanzó el No. 1 en 2006 con Hips Don’t Lie.

“El que esté en la cima global dos décadas después, cantando en español, reafirma su lugar como una verdadera superestrella, capaz de trascender idiomas, generaciones y fronteras como muy pocos pueden hacerlo”, subraya la escritora en Billboard.

3. Una estrella más allá de la música

Billboard detalla, además, cómo Shakira se ha convertido en una defensora de la educación a través de su Fundación Pies Descalzos, que desde 1997 ha construido y adaptado nueve escuelas públicas en Colombia que han beneficiado a más de 152.000 niños y sus familias. “Es parte de mi misión”, dijo a Billboard hace casi una década, y así lo ha mantenido.

Por eso, en “esta edición inaugural de Mujeres Latinas en la Música, la Mujer del Año —por su éxito sin precedentes de ayer y de hoy— es indiscutiblemente Shakira”.