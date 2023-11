Shakira y Piqué se reencontraron en la casa que habitaron por años; quedaron expuestos por tema importante

Shakira y Piqué, según versiones de reporteros españoles, decidieron no hablar y manejar todo por medio de sus abogados o representantes, a raíz de los desacuerdos que existían entre ellos por los líos del pasado. Las celebridades se enfocaron únicamente en sus hijos y jamás se les volvió a ver compartiendo de ninguna manera en público.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. | Foto: Europa Press via Getty Images

La prensa apuntó a que los dos famosos se toparon en un escenario inesperado, centrándose principalmente en un tema que tienen en común. Pese a que no se brindaron mayores detalles, sí se conocieron puntos relevantes sobre este encuentro.

Shakira se reencontró con Piqué

Este momento habría funcionado para generar una conversación, precisamente enfocada en sus niños, que siempre estuvieron como foco de atención de ambos. Aunque no se sabe con exactitud cómo será el proceso paternal, se espera que Shakira regrese a Miami en los siguientes días, de la mano de Milan y Sasha.