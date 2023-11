Urgente: Shakira acepta tres años de prisión y una multa de 7,3 millones de euros en la Hacienda española. No irá a la cárcel

Según el diario El País , el magistrado José Manuel del Amo fue el encargado de dictar la sentencia, “que al ser fruto de una conformidad ya es firme. No cabe la posibilidad de recurso y, además, ya no habrá más sesiones del juicio y Shakira podrá regresar de inmediato a Miami con sus hijos”.

Así fue la persecución de Hacienda contra la colombiana; desde ‘stalkear’ sus redes sociales hasta seguirla a la peluquería

En las dos causas que Shakira enfrentó en España hubo un nombre clave: Susana C. (en los medios no trascendió su nombre completo), una inspectora de Hacienda que investigó el caso, unió las piezas y se convirtió en una sombra de la barranquillera.

Shakira y sus hijos en la pasada edición de los Latin Grammy 2023. (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for Latin Recording Academy) | Foto: Getty Images for Latin Recording

Es que la acuciosa inspectora no se hizo la ciega sordomuda en todo este tiempo de pesquisas. No se creyó la historia de la artista de que en ese periodo no vivía en España y era solo una nómada. Susana C. sostiene que, en ese año, la barranquillera residía ya en una casa del sector de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, junto al exdefensa del Barça y los dos hijos de la pareja. Razón por la cual, indica, estaba obligada a pagar la totalidad de sus impuestos en España.