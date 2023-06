“Sí, estamos casados”: insiste la mujer con quien Kanye West reemplazó a Kim Kardashian, ¿quién es ella?

El carácter secreto y sorpresivo de la boda de Kanye West con Bianca Censori no termina de convencer a muchos de los fans del cantante, quien es famoso también por haber amasado una fabulosa fortuna como diseñador.

Los periodistas no han podido encontrar la licencia de matrimonio, ni ningún registro de que se haya realizado. Esto ha servido de pretexto para sospechar que se trata de otra excentricidad del exesposo de Kim Kardashian.

Sin embargo, Censori hace poco aprovechó una publicación en las redes sociales para insistir en que el matrimonio es real. Todo comenzó cuando un hombre publicó en TikTok un video, en el que, supuestamente, coqueteaba con ella.

Kanye West y Bianca se conocieron porque ella trabaja en la empresa de él. Twitter @theyeezymafia - Foto: Twitter @theyeezymafia

En principio, Bianca respondió amablemente al pretexto con que el individuo la abordó para empezar una conversación que iba grabando con su teléfono.

Pero cuando notó que él tenía intenciones de conquista, ella, muy sonriente, le dijo: “estoy casada”, y le mostró el anillo de bodas.

La publicación, que alcanzó medio millón de vistas, zanjó para muchos la polémica sobre la legitimidad del matrimonio, en tanto que otros se preguntan por qué tanta preocupación en un mundo como el de las celebridades en que los casamientos no suelen ser para siempre.

En enero pasado, registró la prensa estadounidense, ellos se casaron en el resort Amangiri, en el estado de Utah, donde tuvo lugar también la luna de miel.

Hasta ese momento, solo se sabía que, desde noviembre de 2020, ella era la directora de arquitectura de Yeezy, el emporio de diseño de West.

Luego, poco a poco, se ha ido haciendo más frecuente su presencia en la prensa rosa, dada la transformación de su aspecto y sus atuendos excéntricos, como si quisiera emular las extravagancias de su marido.

Bianca Censori era considerada una 'it girl' en Melbourne y lucía muy diferente antes de casarse con él. Instagram @biancacensori - Foto: Instagram @biancacensori

Pero, ¿quién es realmente la mujer que pasará a la historia como la sucesora de Kim Kardashian en el corazón de uno de los hombres más polémicos del espectáculo?

Sus amigos en Melbourne, Australia, le dijeron al Daily Mail que están sorprendidos de verla casada con Kanye West y en las páginas de las revistas.

En esa ciudad, creció como miembro de una familia acomodada de los suburbios y estudió en un exclusivo colegio privado, Carey Baptist Grammar School.

Por lo tanto, su círculo social siempre estuvo conformado por estudiantes de otros colegios de alumnos acomodados.

“Ella es muy unida a su familia, que, hasta donde sé, siempre fue una gente muy privada. El hecho de que Bianca se haya casado con alguien de tan alto perfil debe haberlos tomado por sorpresa”, le declaró al tabloide una de sus compañeras en sus tiempos de estudiante.

Otro condiscípulo del colegio contó que ella se llevaba bien con todo el mundo y era popular entre la gente, que siempre consideró que ella triunfaría en lo que se propusiera.

Kanye West ha protagonizado escándalos por afirmaciones polémicas en medio de crisis de su trastorno bipolar. - Foto: GC Images

Ya en la Universidad de Melbourne, donde estudió arquitectura, se volvió una joven rumbera, que nunca decía que no a ningún plan que le propusieran. En fin, era considerada una it girl en Melbourne.

“No me sorprende que ella terminara trabajando en Yeezy. Siempre ha tenido mucho estilo y superado los límites de la moda”, explicó otro conocido.

A propósito de la moda, Bianca ha sorprendido por el cambio que dio desde que se hizo pública su relación con el exmiembro de la popular familia Kardashian.

No solo se cortó su larga cabellera oscura, sino que adoptó un look roquero, muy corto y rubio. En particular, han dado de qué hablar cómo se cubre la cabeza, en respuesta, al parecer, a la persecución de los paparazzi en la calle.

También han resultado muy atrevidas sus ajustadas prendas de licra, que dejan muy poco a la imaginación.