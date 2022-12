Esta es la gran suma que paga Kanye West por la manutención de sus hijos

La modelo y empresaria Kim Kardashian y el rapero estadounidense Kanye West lograron llegar a un acuerdo sobre los términos de su divorcio, oficialmente anunciado desde febrero del 2021, sin embargo, aún tienen algunos asuntos pendientes.

Uno de los términos que se dio a conocer fue la cuota de manutención que deberá pagar Ye a sus pequeños. Se trata de la suma de 200.000 dólares al mes para sus cuatro hijos: North, de nueve años; Saint, de seis; Chicago, de cuatro; y Psalm, de tres; esta cifra es aparte de los gastos médicos, educativos y de seguridad, los cuales serán divididos por mitad entre la modelo y el artista.

De acuerdo con el periódico New York Post, Kim y Kanye deben acordar a qué escuela asistirán sus hijos, además de otras decisiones que deberán tomar juntos, por lo que el Tribunal Superior de Los Ángeles dejó una custodia compartida de los cuatro menores.

Kardashian pidió el divorcio el año pasado, luego de meses de rumores en la prensa sobre problemas en la relación, al tiempo que el rapero enfrentaba problemas de salud mental.

“Creo que si la Corte pone fin a nuestro estado marital, eso le ayudará a Kanye a aceptar que nuestra relación matrimonial se acabó y que debe seguir adelante en un mejor rumbo que nos permita criar juntos a nuestros hijos”, alegó.

Kardashian y Ye comenzaron a salir en 2012 y se casaron en una lujosa ceremonia en Italia dos años después. En poco tiempo se convirtieron en una de las parejas más conocidas del mundo. Pero su unión enfrentó turbulencias, con rumores de explosiones temperamentales de Ye, quien sufre de desorden bipolar.

“Aunque quería que nuestro matrimonio fuese exitoso, llegué a la conclusión de que no hay forma de reparar nuestro casamiento”, escribió Kardashian la semana pasada en su pedido ante la Corte.

Cabe resaltar que Kim ha tratado de pasar la mayor parte del tiempo, desde la ruptura, rodeada por su familia, y ha reconocido flaquear en algunos momentos, como se ha visto en la última temporada del reality Keeping up with the Kardashians, grabado el año pasado, en el que se le ve diciendo entre lágrimas: “Me siento como una maldita perdedora”.

El show sin duda dejó ver un poco más de cerca lo que vivieron en sus últimos meses juntos, afrontando dificultades como el trastorno bipolar del antes llamado Kanye West.

Khloé Kardashian defiende a su hermana Kim por acusaciones de “secuestro” de Kanye West

Desde que Kim Kardashian se separó del rapero Kanye West, han salido a la luz una infinidad de conflictos, que se mantenían en secreto debajo de todo el brillo que irradia el clan a través de su show y sus apariciones públicas.

Kanye, por su parte, tiene sus propios escándalos y a veces, cuando se ve muy ahogado en ellos, usa el nombre Kardashian para salir a flote, tal como sucedió hace unos días cuando el rapero usó una camiseta polémica con la frase “white lives matters” durante el desfile de su marca en París.

La frase levantó llagas en miles de personas, incluso famosos. Jaden Smith, hijo del actor Will Smith, salió del recinto al ver semejante mensaje y a partir de ese momento medio mundo se le fue encima a Kanye, quien ya había anunciado antes del desfile que nadie “podía controlarlo” y lo que iban a ver ahí era resultado de eventos traumáticos en su vida, como el robo que sufrió Kim en París hace algunos años.

La polémica por las frases de las camisetas fue tanta que Kanye se vio obligado a desviar la conversación a su tema preferido, su exesposa. El tema del momento fue el cumpleaños de su hija menor Chicago, al que supuestamente no fue invitado porque, según el rapero, la familia no lo quiere cerca y a la pequeña “la tienen secuestrada”.

Estas palabras desataron la furia de Khloé, la integrante del clan más territorial y familiar. Sin ningún reparo, le contestó a Kanye como ella quiso y le dejó claro que con los suyos nadie se mete.

“Ye (como le dicen a Kanye), te amo. No quiero hacer esto en las redes sociales, pero TÚ lo sigues trayendo aquí. Eres el padre de mis sobrinos y estoy tratando de ser respetuosa, pero por favor DEJA de derribar a Kimberly y usar a nuestra familia cuando quieres desviar (la atención). Otra vez con la narrativa del cumpleaños. Ya es suficiente”, arremetió Khloé en las redes donde el mismo diseñador había hecho el reclamo.

Además, la Kardashian le puntualizó lo que piensa la familia respecto a estos actos impulsivos y le recordó la situación actual del clan con él. “Todos sabemos la verdad y, en mi opinión, todos están cansados de eso. Sabes exactamente dónde están tus hijos en todo momento y TÚ querías cumpleaños separados. He visto todos los mensajes de texto para demostrarlo. Y cuando cambiaste de opinión y quisiste asistir, viniste… Como tú mismo has señalado, ella es la que cuida a sus hijos el 80 % del tiempo. Por favor, déjala a ella y a la familia fuera de esto para que los niños puedan criarse en paz. Vengo de un lugar de amor y estoy feliz de continuar esta conversación en privado si lo deseas”, añadió.

Sin embargo, Kanye no dejó las cosas ahí y le respondió a Klhoé insistiendo en su posición. “Mienten y son mentirosas, básicamente secuestraron Chicago en su cumpleaños para que ella pudiera recordar que su padre no estaba allí. Trav (Barker) me dio la dirección de la fiesta de mi hija, así es como juegan con los padres negros. También organizaron una fiesta antes del cumpleaños de Psalm, cuando yo volaba de regreso de Japón para estar ahí, para su cumpleaños, y lo primero que me encontré fueron fotos de la fiesta en el internet. También debería tener a mis hijos el 100 % del tiempo, pero cuando hay una separación debería haber sido el 50 % del tiempo…”, declaró West.