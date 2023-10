“Si me muero hoy...”: La triste frase que Alejandra Villafañe, quien falleció por cáncer, le decía a su novio

El mundo de la televisión colombiano se encuentra de luto a causa del fallecimiento de Alejandra Villafañe, quien perdió la vida el sábado 21 de octubre de 2023 a causa de un fuerte cáncer que le fue diagnosticado en el mes de mayo. La noticia fue compartida por sus familiares, quienes se encuentran atravesando un proceso extremadamente fuerte y complicado.

Una de las personas que se refirieron al tema a través de las redes sociales fue Raúl Ocampo, reconocido actor colombiano, quien fue pareja de Alejandra durante un largo tiempo, y estuvo encargado de acompañarla en el doloroso proceso de la enfermedad.

Alejandra Villafañe demostró fortaleza y valentía, después de que fuera diagnosticada con cáncer. | Foto: Tomada de Instagram @alejavillafane

Alejandra dio a conocer que padecía de cáncer en el mes de mayo por medio de una corta publicación realizada en sus redes sociales, específicamente es su perfil de Instagram, en la cual mencionó: “El 12 de mayo me diagnosticaron cáncer, siento que he vivido 10 años en dos meses, he aprendido muchas cosas de la vida, fortalecí la fe en Dios”.

Añadió, además: “He visto cómo las personas que más quieres se convierten en héroes para estar contigo, ahí, acompañándote. Oren mucho por la valentía que voy a necesitar para el resto de los procedimientos que voy a tener”.

Los actores Alejandra Villafañe y Raúl Ocampo compartiendo los últimos momentos como pareja. | Foto: Tomada de Instagram @alejavillafane

Tiempo después quiso compartir con sus más fieles seguidores cómo fue el proceso de prepararse para su primera quimioterapia, pues es un procedimiento muy complicado que causa fuertes cambios en el cuerpo y requiere de acompañamiento para evitar fuertes reacciones por parte de los pacientes.

“Gracias infinitas por sus oraciones y mensajes llenos de amor, estoy segura de que toda esa energía bonita me ha dado toda la fuerza que he necesitado. Esto ha estado muy hp (no me disculpo por la palabra, igual la verdad es que siempre me han gustado las palabrotas y esta vez es necesaria mil veces para lo que llaman la catarsis), pero también muy bonito, lleno de aprendizajes, muchísimos aprendizajes (...) Aquí voy sonriendo, aunque a veces cueste”, escribió Alejandra luego de algunos meses de su diagnóstico

Uno de los videos que llamó más la atención, luego de que se diera a conocer la noticia la partida de la actriz de 34 años, fue uno en el que apareció con Raúl Ocampo, su novio, en que él la acompaña y presta su ayuda a la hora de retirar su cabellera por completo, pues debía realizar este proceso, antes de continuar con las quimioterapias que requería su enfermedad.

“Este video es un homenaje a la familia que siempre está, a los amigos que llegaron y a los que se volvieron familia, Gracias a un amor que es de por vida”, fue la descripción que acompañó la publicación.

La frase que Alejandra Villafañe le decía a su novio

En medio de la transmisión del programa Bravíssimo de City TV, en una oportunidad en la que la actriz fue invitada, revelaron algunos datos de su relación amorosa y comentaron cómo fue la dinámica de esta durante los más de cuatro años que estuvieron juntos.