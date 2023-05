Siamesa que comparte pelvis con su hermana tiene novio; así lleva la relación

Carmen y Lupita Andrade son hermanas y comparten pelvis, además del aparato reproductor y demás estructuras del cuerpo. El hecho de ser siamesas les ha impedido realizar diferentes actividades cotidianas, pero con mucho amor llevan una relación fraternal de muy buena manera.

Con 22 años han enfrentado muchos momentos difíciles, algunos de ellos relacionados con su etapa escolar. Sin embargo, a pesar de estar unidas por el torso y por esto recibir señalamientos, Carmen y Lupita tratan, en lo que es posible, de llevar una vida común y corriente.

Cabe mencionar que los siameses son dos bebés que nacen conectados físicamente. “Los gemelos unidos se desarrollan cuando un embrión temprano se separa parcialmente para formar dos individuos. Si bien dos bebés se desarrollarán a partir de este embrión, permanecerán conectados físicamente, generalmente por el pecho, el abdomen o la pelvis. Los gemelos unidos también pueden compartir uno o más órganos internos”, explica el instituto de investigación Mayo Clinic.

Carmen y Lupita nacieron en México, pero desde una edad temprana su familia tomó la decisión de trasladarlas a Estados Unidos en el año 2002, esto con la intención de buscar ayuda médica especializada para ser sometidas a una cirugía que lograra su separación.

- Foto: Tomado de la cuenta de Instagram @carmen_andrade2000

Sin embargo, este procedimiento quirúrgico no se pudo llevar a cabo ni en su infancia ni en la etapa adolescente por los mismos riesgos que implicaba la cirugía para Carmen y Lupita. Por eso, desde muy niñas se acostumbraron a estar juntas y de a poco, con el crecimiento, aceptaron la situación.

“A veces, al final del día, estamos exhaustas y no queremos hablar. Ahí es cuando usamos diferentes dispositivos y hacemos lo nuestro. Hemos estado unidas toda nuestra vida, así que no es que extrañemos nuestra independencia. Es todo lo que hemos conocido, ¿verdad?”, afirmó Carmen Andrade en el sitio web Today.com.

Cabe mencionar que desde que Carmen y Lupita entraron en su etapa adolescente, empezaron a recibir muchos de mensajes de personas que por fetiche quería tener relaciones sexuales con ambas, situación que causó molestias entre la familia Andrade.

De igual manera, es necesario destacar que a pesar de los difíciles momentos que han atravesado Camila y Lupita Andrade, una de ellas se ha abierto al amor y en la actualidad tiene una relación sentimental estable.

Carmen y Lupita. - Foto: @Instagram andrade_glupe

Se trata de Carmen, que conoció a su novio Daniel por medio de una red social para encontrar pareja. Carmen Andrade afirma que desde el primer momento en el que intercambió mensajes con Daniel se dio cuenta de que este era diferente.

“Nunca traté de ocultar el hecho de que soy una gemela unida, lo que significa que recibí muchos mensajes de hombres con fetiches. Supe desde el principio que Daniel era diferente a los demás, porque no comenzó con una pregunta sobre mi condición”, manifestó Carmen.

“Obviamente iba a ser transparente en todo. Fue un proceso de aprendizaje para todos. Tuvimos que tener una discusión sobre qué límites están bien y cuáles no. No somos íntimos de esa manera y él (Daniel) está de acuerdo con eso”, agregó la hermana de Lupita en el canal de YouTube de a Ask Me Anything.

Con respecto a lo anterior, cabe mencionar que Carmen y Lupita tomaron la decisión de no tener relaciones sexuales en su relación, esto para no afectar la vida de Lupita, que se declaró hace un tiempo asexual.

Carmen y Lupita. - Foto: @Instagram andrade_glupe

“A veces me siento mal porque quiero pasar mucho tiempo con Daniel. Así que tratamos de llegar a compromisos. Como que (Lupita) elija a dónde salimos a cenar o qué actividad vamos a hacer”, concluyó Carmen.