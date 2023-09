Siguen las duras críticas contra Jhonny Rivera y su joven novia, le dicen que parece el “abuelo”

“Mira tu regalo de amor, ven pues, pero es que no soy capaz de tenerlo. Espero te guste”, comienza diciendo Jhonny, y luego de abrirlo y darse cuenta de que es una mascota, Jenny asegura que: “¡Te amo! Muchas gracias por hacerme tan feliz. A esa perrita no le va a faltar amor”.

Critican a Jhonny Rivera, luego de darle romántico regalo a su novia

“Parece como si un abuelo le estuviera dando su primer perrito a su nieta”, “No sé, yo siento que esto no va a durar tanto”, “A mí me gustan los mayores, los que se llaman señores, los que abren la puerta y te mandan flores, es que los mayores tienen ese no sé que, que no tienen los jovencitos”, “Yo creo que cuando ella tenga bastante fama lo deja”, “Él parece un abuelo y ella parece una niña”, “Amigo, date cuenta” y “Jhonny, sinceramente deberías salir con alguien más maduro”, fueron algunos de ellos.