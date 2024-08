Silvestre Dangond se quebró al hablar de la situación en Venezuela y envió un mensaje a la dictadura: “Ya no es un tema político”

El cantante puso a vibrar a los chilenos con sus letras, su sentimiento y sus bailes, características que siempre están presentes en cada una de sus presentaciones, lo que las convierte en únicas y diferentes. En medio de su canción ‘Que no se Enteren’, el artista decidió frenar cuando se percató que justo al frente del escenario había una persona sosteniendo una bandera del vecino país que decía: “Venezuela libre”.

Silvestre no dudó en acercarse hasta el sitio, coger el estandarte y después ir hasta el centro del escenario para decir unas conmovedoras palabras, dejando en claro que no apoya para nada lo que sucede en la nación latinoamericana. Este gesto despertó los aplausos del público.

“Cuando yo viví allá, ustedes me dieron el tamaño que tengo. Siento un profundo agradecimiento por Venezuela. Esto ya no es un tema político, no es de reclamar, es de sentir, y yo quiero que estemos así”, comentó al levantar la bandera para que se leyeren las palabras.