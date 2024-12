No fueron necesarias extensas reuniones de trabajo, ni siquiera numerosos correos electrónicos o prolongadas llamadas telefónicas. La idea surgió en lo que puede llamarse un encuentro casual de dos amigas.

“Aida Furmanski me pidió que me sumara a esta iniciativa tan importante durante el Bogotá Fashion Week. Cuando me aclaró la idea, no lo pensé ni un minuto”. En el evento de moda, que se llevó a cabo del 2 al 4 de abril, Silvia Tcherassi, de la mano de la revista ‘Fucsia‘, tuvo a cargo la pasarela inaugural con su colección Poeticus... Hacía más de diez años que la barranquillera no presentaba un desfile en la capital.

La blusa, diseñada para una edición limitada que se llamará Respira Moda, será presentada oficialmente el 21 de mayo en un desayuno en el Four Seasons Hotel, y dos días después en la inauguración de la Unidad de Neumología Pediátrica.

Se trata de una prenda versátil que funciona en cualquier clima y para distintas ocasiones. Se puede usar debajo de una chaqueta, un abrigo o, simplemente, llevarse sola, en eso pensó esta colombiana mientras la diseñaba. “Los puños son el centro de atracción por ese detalle tan femenino que seguramente conseguirá muchas miradas, pues puede transformar cualquier look”.