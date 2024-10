Tras cancelación del concierto de Luis Alberto Posada en Bogotá, anuncian cómo devolverán dinero de la boleta; habrá descuentos

No obstante, también aclararon que quienes adquirieron la boleta, no recibirán el valor total que pagaron por estas. Habrá unos descuentos.

Ahora, tras la cancelación del concierto en Bogotá este viernes 11 de octubre, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, tanto porque no se realizará el evento, como por el tema de la devolución del dinero de la boletería.

“Disculpen ¿Cuál es el servicio que presta Tuboleta? Eso es un robo de frente (...) Cómo siempre Tuboleta robándose la plata de un servicio que no se usa, esa plata debería cobrársela al empresario que es el que cancela no a los usuarios (...) Quiso salirle a Yeison para demostrar que él era el más grande... Pero ni con uno pudo (...) Como raro, ese man se volvió severo agrandado y no cumple ni años, siempre deja los conciertos tirados por berrinches o los cancela y no le importa la gente (...) No vendió nada, se hubiera unido algún artista que sí pueda llenar el Movistar Arena”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.