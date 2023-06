Tras casi un año ausente, J Balvin regresó a las redes sociales, ¿presentará nuevo proyecto?

El reconocido cantante, que había presentado una ausencia de los medios de comunicación y de apariciones en público, ahora prepara su regreso con un nuevo álbum musical con el que espera volver a ser uno de los artistas más escuchados en Colombia y en el mundo.

Cabe recordar que hace algunos meses, J Balvin fue visto por las calles de Medellín haciendo grabaciones para las nuevas canciones, sumado a la participación en la banda sonora de la última película de Rápidos y furiosos, además de hacer presencia en espectáculos de talla mundial como el Gran Premio de Fórmula Uno de Miami.

J Balvin recibe premio Global Fashion Icon - Foto: Getty Images

El pasado martes 20 de junio y sin aviso previo, el cantante subió a su Instagram oficial un video, el cual sorprendió a sus miles de seguidores tras completar 38 semanas sin realizar alguna publicación. La última había sido al lado de su hijo, el pasado 22 de septiembre de 2022.

En el video, J Balvin saluda a sus más de 50 millones de seguidores que tiene en Instagram mencionando reiterativamente “buenos días, buenos días”, mientras se le observa tomando una bebida caliente. Posteriormente Balvin agrega, ““Por qué tan perdidos, ¿En alta o no en alta? El alta.”

El video publicado hace un día cuenta con más de 300.000 reproducciones y cerca de 15.000 comentarios, entre los que se destacan los del también cantante Blessd, J Alvarez y el Flako Gallego quien añadió, “Que chimbas de recuerdos cuando todas las mañanas nos levantábamos con esa historia tuya de “buenos días, buenos días” con el cafecito en la mano, EN ALTA”.

El artista dejó ver sus nuevos tenis en colaboración con Jordan. - Foto: Getty Images

Las razones de J Balvin por las cuales no aparecía en las redes sociales

Aunque hace algunos meses el cantante paisa había revelado en una entrevista una de las razones por las que no había vuelto a publicar en sus redes sociales, justo un poco después de los ataques que recibió por la Music Sessions #49, en la “tiradera” de Residente y Bzrp hacia Balvin; este fin de semana el cantante reveló a sus seguidores otro motivo para alejarse de las redes.

La revelación se dio a través de un Live desde la cuenta de Ryan Castro, otro cantante que, incluso, estuvo celebrando el cumpleaños de Balvin este fin de semana en Medellín. En este video, el “niño de Medellín” afirmó que ha tenido problemas para encontrar sus credenciales de Instagram, incluso, pidió ayuda a sus seguidores.

“Se me perdió la clave de Instagram. Que la gente postee por mí”, comenzó diciendo el cantante paisa, quien se encuentra radicado en Estados Unidos, aunque en un tono un poco jocoso y, claramente, haciendo una broma sobre la necesidad de que otros indaguen sobre sus credenciales de acceso.

La última publicación que se puede ver en el Instagram del artista colombiano data del 22 de septiembre del año pasado, y fue una fotografía junto a su hijo Río. - Foto: Instagram: @jbalvin

“Por ahí salió hoy un tema de Rápido y Furiosos, yo no tengo cómo promocionarlo, se llama Toretto, es un sencillo mío, que no es un regreso porque nunca me he ido, es para calentar la vuelta, eso está en todas las redes”, agregó, indicando que, tras sus últimos éxitos, acababa de lanzar una canción para la franquicia de películas de automóviles.

#Entretenimiento📺 | J Balvin reapareció en las redes sociales desde la cuenta de Instagram de Ryan Castro. A través de un live el artista paisa contó el por qué de su ausencia en este mundo digital. @JBALVIN pic.twitter.com/9bMgugdKbE — Kienyke (@kienyke) May 13, 2023

Y terminó insistiendo en que no tenía forma de regresar a su cuenta de Instagram: “no tengo Instagram, ayúdenme a encontrar la clave de Instagram, no tengo esa maricada”. Por su parte, Castro aprovechó para comentar la revelación que hizo su colega y afirmó: “y ese marica no tiene ni Facebook para recuperar eso”.

Es de recordar que en marzo un periodista de Billboard preguntó a Balvin sobre su distanciamiento con las redes sociales, a lo que el cantante respondió que necesitaba estar más presente con su familia. “Dejé las redes sociales para estar conectado con mi realidad y mi familia”, resaltó.