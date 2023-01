Tuti Vargas reapareció luego de su cirugía para quitarse las prótesis mamarias

Después de varios años, la creadora de contenido para redes sociales conocida como Tuti Vargas tomó una de las decisiones más difíciles de su vida y que está dando mucho de qué hablar.

“Mientras todo el mundo está de vacaciones, yo estaba haciéndome exámenes, porque me van a retirar las prótesis luego de casi nueve o diez años”, expresó, mientras explicaba las razones por las que determinó hacerse esta intervención.

Tuti Vargas dijo que tenía algunos síntomas extraños en su cuerpo. Foto: Instagram @tutivargasm - Foto: Instagram @tutivargasm

Vargas decidió exponer uno a uno los factores que la llevaron a retirarse su mamoplastia de aumento, con el objetivo de mostrar la realidad de ciertas mujeres que deciden hacérsela, de educar.

“Uno porque las prótesis ya por el tiempo se me estaban encapsulando y dos, aunque no hay un examen que determine el síndrome de Asia, hay algunos síntomas que persisten en mi organismo”, explicó mientras añadía que después de hacerse varios exámenes le diagnosticaron “hipotiroidismo que es lo que le producía el cansancio, la fatiga crónica, la falta de energía y los dolores musculares sin explicación”, argumentó la también modelo.

Después de una cirugía de más de 4 horas en las que además de sacarle los implantes mamarios tuvieron que reconstruirle el busto, empezó la recuperación de la modelo.

Por medio de sus redes sociales ha mantenido al tanto a sus seguidores de todo lo que ha sucedido, por lo que confesó que los dos primeros días fueron los más duros hasta el momento por los dolores tan fuertes que presentó.

“Día 5: Hoy ya me quitaron los drenes, después de 2 días duros, pero bueno, cada día me siento mejor y el cuerpo de a poquitos va volviendo a tener fuerza! Todavía no puedo caminar mucho, obviamente poca movilidad en los hombros y el analgésico me ha tenido relajada ja, ja, ja”, fue el texto con el que la YouTuber acompañó sus historias.

Igualmente, compartió con sus fanáticos que poco a poco y con la mejor energía se ha ido recuperando, pero que lo que más se le ha dificultado son los movimientos de sus brazos, así lo dio a conocer por medio de varios videos.

“Esto creo que es lo que más me cuesta, el no movimiento, el poquito rango de movilidad, pero increíble lo que se puede hacer a través de la respiración, la calma y las ganas!!! Este ha sido mi yoga estos días y es increíble como va adaptándose el cuerpo, como va atravesando el dolor hasta que poco a poco va cediendo y soltando, obviamente oyendo muy conscientemente hasta donde, pero también de lo que se puede con un poco de esfuerzo y saliéndose de la zona cómoda”, siguió explicando la también modelo, mientras mostraba algunos de los ejercicios de movilidad que debe hacer a diario.

La modelo está recuperándose luego de retirarse las prótesis mamarias - Foto: Instagram

Tuti Vargas por fin se pronuncia sobre su exesposo y el hijo que espera con expresentadora de RCN

La noticia de que Sebastián Yepes –exvocalista de San Alejo– y su novia Alejandra Tamayo, expresentadora de Buen día Colombia de RCN, serán papás, sorprendió a los colombianos y desató un sinfín de elogios y felicitaciones para la pareja.

El anuncio lo hicieron los dos involucrados, cada uno en su perfil oficial de Instagram, con un emotivo video donde se ve el momento en que Alejandra le da la gran noticia a Sebastián y se puede ver la primera vez que la pareja escucha los latidos de su primer bebé; además, se escucha una canción inédita que el cantante le hizo a su primer hijo.

En dicho post también aprovecharon para revelarle al país el nombre que eligieron para su primogénito: “En unos años, cuando veas este video, queremos que recuerdes la felicidad que le has traído a todas las personas que amamos. Te amamos, Lorenzo, nos cambiaste la vida 💙 💌- Tus papás -”.

Entre todas las felicitaciones y comentarios positivos que miles de usuarios de las redes sociales hicieron en las publicaciones, salieron a la luz algunas inquietudes sobre la noticia, puntualmente sobre lo que pensaría la exesposa de Sebastián, Tuti Vargas, quien estuvo casada durante dos años con el cantante, relación que terminó porque la youtuber le perdió la confianza al intérprete de Me gusta.

El silencio de Tuti sobre el tema empezó a generar rumores sobre su rechazo a la noticia e, incluso, muchos empezaron a decir que Vargas aún no había podido superar la ruptura, que sucedió cinco años atrás.

Pero todo el revuelo se detuvo cuando la misma creadora de contenido se pronunció sobre el tema a través de la dinámica de Instagram de responder preguntas de sus seguidores. Uno de ellos le preguntó: “¿te dio duro saber que tu ex va a tener un bebé?”, y la respuesta de Tuti llegó al instante.

“Estas preguntas me gusta responderlas. Primero, mi relación con Sebas, muchos de acá saben que fue hace ya como cinco años, ya bastante tiempo. Yo me enteré mucho antes que la mayoría de ustedes, hace varios meses, y estoy muy feliz por él es un ser humano espectacular, sé que va a ser un papá increíble, siempre lo voy a tener en mi corazón y fue una persona muy especial en mi vida”, expresó Tuti en su historia de Instagram.

La youtuber también le envió una indirecta a todos los que crearon chismes malintencionados alrededor de la noticia. “Nosotros siempre tenemos que buscar responder frente a todas esas cosas con amor y la relación con él está completamente sanada”, arremetió Vargas.