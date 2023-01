Esta es la prueba de que Evaluna Montaner y Camilo no están en crisis matrimonial

Los rumores sobre la supuesta crisis matrimonial entre Evaluna Montaner y su esposo Camilo Echeverry estaban creciendo cada vez más, al punto de afirmar que la pareja ya se estaba separando y el lío por su bebé Índigo apenas comenzaba, sin embargo, los nuevos capítulos de la serie Los Montaner y la nueva publicación de la artista en su perfil oficial de Instagram acallaron todo.

“Me volví más y más loca por mi esposo”, se puede leer entre todas las frases que Evaluna escribió para conmemorar el 2022, un año que en todos los sentidos fue de un crecimiento exponencial para la cantante, quien en tan solo 12 meses se convirtió en mamá, fue nominada al Grammy, estelarizó un reality, se convirtió en tía, lanzó una fundación y realizó muchísimas cosas más.

“Este año definitivamente será uno que recordaré para siempre. Todo lo que fue no cabe en un solo post. Dios me dio el privilegio de ser la mamá de Índigo. Parí en casa como lo soñé, sin anestesia y con Camilo y mi familia, respirando y viviendo cada contracción conmigo. Después de parir me enojé con mi cuerpo por verse tan diferente, hasta que lo volví a amar y le agradezco por todo lo que es capaz de hacer. Cumplí 25 años y estoy donde quiero estar. Me enamoré más de mi mamá y de nuestra relación”, es el inicio del escrito que ya cuenta con más de 1.7 millones de likes y casi dos mil comentarios.

“Leer esto me hizo feliz, ¡qué lindo! ¡Felicidades, hermanita! Amé verlos varias veces este año”, “Y también me hicisteis muy feliz en uno de los días más felices de mi vida Feliz año!!!!”, “Feliz año Eva, un abrazo grande a todos”, “lo mejor siempre para ti y tu hermosa familia que sigan las bendiciones y que sigan inspirando tanto los queremos”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

A estos comentarios y el emotivo mensaje de Evaluna se les une una seguidilla de fotos entre las que encabeza una instantánea de la cantante encima de su esposo, quien la está abrazando con mucho amor. A esta le siguen imágenes de ella en embarazo, un video del momento en que está en trabajo de parto en una piscina inflable en la sala de su casa, la mano de su pequeña hija, el antes y el después del cuerpo de la artista, un recuerdo del cumpleaños número 25 de ella y una tierna postal con su madre, Marlene Rodríguez.

Índigo, la hija no binaria de Evaluna y Camilo

Aunque la publicación solo destila amor y el objetivo de Evaluna era mostrar que todos los aspectos de su vida están como ella desea y así recibe el 2023, sus seguidores le siguen cobrando el hecho de que no haya mostrado a su hija aún y de paso le recriminan la decisión de tratar a la pequeña bajo el género no binario, pues esta fue una de las razones por las cuales la llamaron Índigo, por ser una palabra neutra que se acomoda tanto al género masculino, como al femenino.

Varios cibernautas se atrevieron a tocar el tema en la sección de comentarios y arremeter contra la pareja, argumentando que los cantantes son muy expresivos con su religiosidad, que iría en contraparte con la decisión de no catalogar en un género a su retoño, pues usando frases cristianas los condenan y les reprochan su “sacrilegio”.

“Espero que como cantas música cristiana sepas cuáles son las leyes de la escritura sobre el sexo y si siguen con lo del índigo dizque no binario, eso no existe”, “Qué estupidez eso de no binario. Que ganas de dañar una sociedad con eso”, “No se supone que tú vas a la iglesia… Queda claro que el Cristiano es tu papá”, “Y también 9 meses ocultando a la niña”, “Hablando de Dios y le dio género neutro al hijo, las discrepancias mentales de la vida y la frescura de la gente de cómo juegan con Dios y su voluntad, ahorita le mandan su castigazo y se preguntan por qué Dios”, son algunas de las críticas hacia la pareja.