“Una experiencia que no repetiría”: exparticipante de MasterChef confesó lo que vivió en el programa

En una emocionante prueba culinaria el pasado fin de semana en MasterChef Colombia, Nicolás de Zubiría y Carpentier tomaron una decisión difícil al seleccionar al participante que debía abandonar la competencia en esta ocasión. La noticia fue un duro golpe tanto para los competidores como para los espectadores, y especialmente para el concursante Juan Pablo Barragán.

Juan Pablo Barragán, Natalia Sanint y Martha Isabel Bolaños en 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Fotograma, 00:03, Barragán es el nuevo eliminado de la competencia | MasterChef Celebrity, YouTube/@canalrcn

El anuncio de la eliminación de Juan Pablo dejó un eco de tristeza entre los seguidores del programa, quienes rápidamente comenzaron a manifestar sus emociones en las redes sociales, convirtiendo el nombre de Juan Pablo en tendencia, especialmente en la plataforma X.

El momento más conmovedor de la noche llegó cuando la presentadora Claudia Bahamón y la concursante Carolina rompieron en llanto al escuchar la noticia. La despedida de Juan Pablo estuvo marcada por un discurso emotivo y reconfortante por parte de los chefs del programa.

Chris, uno de los jueces, hizo hincapié en que, aunque Juan Pablo no llegara hasta el final de la competencia, su participación no pasó desapercibida. “¿Principalmente sabes qué fuiste? Juan Pablo, la gente te conoce en la casa por personajes y tuviste el espacio para demostrarle a todo Colombia quién es Juan Pablo Barragán, un honor haberte conocido”, expresó el chef chileno. Destacó cualidades como la entrega de cariño, el sentido del humor y la fraternidad que Juan Pablo mostró hacia sus compañeros a lo largo de su tiempo en el programa.

En su emotivo discurso de despedida, el actor no pudo contener las lágrimas y expresó su agradecimiento a los chefs, sus compañeros y a Claudia Bahamón. “Muchas gracias a todos ustedes por todo lo que me han enseñado, por todo lo que he aprendido, creo que MasterChef llegó en un momento muy importante de mi vida, me salvó la vida”, afirmó Juan Pablo, visiblemente conmovido.

Juan Pablo Barragán fue eliminado de 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Fotograma, 02:18, Barragán es el nuevo eliminado de la competencia | MasterChef Celebrity, YouTube/@canalrcn

Posteriormente, frente a las cámaras del programa, Juan Pablo explicó su profunda gratitud por la experiencia que vivió en MasterChef. “En el punto en el que estaba más mal en mi cabeza, este programa me recogió y fue divino”, aseguró. Resaltó que la experiencia en el programa fue una etapa llena de felicidad y concluyó su participación diciendo: “Hasta aquí llegó mi cocina, y que viva el perdón y esas otras oportunidades”.

Sin embargo, días después fue invitado al programa ‘Buen Día Colombia’ allí Violeta Bergonzi le preguntó sobre su experiencia en el programa, él no dudó en comentar que eso fue muy duro, pues no estaba acostumbrado a las críticas.

“Yo a las dos semanas de haber entrado ya estaba loco... estar en un reality es muy difícil para mi cerebro... a mí lo que más me cuesta es pasar adelante a que otra persona me diga que está bien o mal, a mí me costó mucho los chefs, yo dije yo salgo de primeras”, puntualizó.

También dijo que tras su paso por el programa y aunque se siente muy agradecido con RCN por la oportunidad en MasterChef, no regresaría a un reality, así le pagaran muy bien, “eso es muy duro, pero no volvería, yo creo que me tendrían que pagar muchísimo dinero para yo volver a hacer un reality” dejando claro que esto por el desgaste emocional que este deja.

actor Juan Pablo Barragán | Foto: instagram @juanpablo20